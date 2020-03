Holger Runes mor: Vi spritter af overalt, men vi begrænser os ikke, og vi har også trænet med italienere her i Kroatien – vi er ikke hysteriske

Automatisk oplæsning

Alle steder slår ændringer og aflysninger igennem på grund af coronavirus, og tennis er naturligvis heller ikke gået fri. Det betyder blandt andet, at det 16-årige stortalent Holger Runes kvartfinale fredag i kroatiske Porec er aflyst, og at han ikke kommer til at spille kampe foreløbig. Det er faktisk svært nok overhovedet at komme til at træne.​

Over hele kloden lukker tennisklubber ned for træning, og tennissportens store spillerorganisationer, ATP (mænd) og WTA (kvinder), aflyser en lang række turneringer, foreløbig de næste seks uger. Det sætter planlægning i stå, og for Rune-lejren, der er ivrig efter at jage succes og point, for at Holger Rune kan slå sig frem i hierarkiet, stiller det krav til fleksibilitet.

Hjemtur meningsløs

»Det hele er brandærgerligt, for Holger har fundet rytmen efter Davis Cup og har løftet opgaven her i Kroatien flot ved at være offensiv og spilstyrende i sine kampe. Men nu er der på grund af coronavirus hverken ITF- eller ATP-kampe de næste seks uger, og i Danmark har HIK lukket ned, så er der er ingen træningsmuligheder, hvis vi tager hjem nu«, fortæller Holger Runes mor, Aneke Rune.

Det har ikke været en beslutning, som var let at træffe, og den kommer til at gøre meget ondt på turneringsarrangører, spillere og tennisfans over hele verden Andrea Gaudenzi, ATP-formand

Men det har Rune-lejren fundet en midlertidig løsning på. Der er booket fly til Frankrig, og den næste tid vil der i stedet blive trænet på Serena Williams-træneren Patrick Mouratoglous akademi ved Nice. Og der er lagt flere spontane planer, der dog kan nå at blive indhentet at coronavirus.

»Vi håber at få et wildcard til de danske seniormesterskaber i starten af april, og jeg har søgt om det i dag (fredag, red.)«, siger Aneke Rune.

Holger Rune var ikke tilmeldt mesterskaberne, fordi han havde fået tildelt et wildcard til en ATP Challenger-turnering i Marbella, der skulle være startet 30. marts, men som nu er aflyst. Til gengæld har han nu fået et wildcard til en Challenger i Mexico med start 27. april.

Pause med krammeri

»Den håber vi meget på kan blive spillet, men vi ved det ikke, for måske forlænger ATP nedlukningen. Vi tager i øjeblikket bare en dag ad gangen, men det er godt nok længe at træne seks uger den kampe«, fortæller Aneke Rune.

»Med hensyn til egne forholdsregler, så spritter vi af overalt. På vej ind på banen, på vej ud, inden spisning, efter spisning, og vi krammer ikke, når der hilses på folk. Men vi begrænser os ikke i den forstand, og vi har også trænet med italienere her i Kroatien. Vi er ikke hysteriske«.

I sin kvartfinale i Porec skulle Holger Rune, nr. 846 på ATP-ranglisten, have mødt netop en italiensk modstander, 21-årige Giovanni Fonio (555), og danskeren kunne derefter eventuelt være kommet til at møde en anden italiener, 22-årige Julian Ocleppo (310), i en finale. Ocleppo er i øvrigt søn af den tidligere italienske tennisprofil Gianni Ocleppo.

Den største bekymring er sådan set bevægelsesfriheden, som vi normalt nyder så godt af i Europa Aneke Rune, mor til Holger Rune

Mens det for Holger Rune går ud over deltagelse i en række ITF- og ATP Challenger-turneringer, må den mandlige tenniselite vinke farvel til store turneringer som f.eks. Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo og Barcelona. Især de to sidstnævnte vil nok ikke mindst ærgre den spanske gruskonge Rafael Nadal, der her plejer at sætte gode point ind på kontoen.

Hans formand i ATP, italienske Andrea Gaudenzi, beklager, at det har været nødvendigt med disse foranstaltninger.