Klasse: Dansk tennis stikker næsen frem blandt de store i Paris

På en måde er det helt urimeligt at ønske endnu en gylden periode for dansk tennis så kort tid efter, at en lidt trist, og lidt lettet, Caroline Wozniacki 24. januar sagde farvel fra en bænk på banen ved Australian Opens 3. runde. Danmark har meget få tennisspillere sammenlignet med en lang række andre nationer, men nogen leverer heldigvis et stort arbejde i det danske tennismiljø, for talent er der nok af.

Ser man på de yngste af slagsen, så er 17-årige Clara Tauson den aktuelle succeshistorie, for efter at have erobret 7 titler på de voksnes ITF-niveau, har hun de seneste dage via kvalifikationen kæmpet sig frem til French Opens hovedturnering i Paris. En flot præstation, der giver hende basis for nu at kunne spille frit i en satsning på at også at nå 2. runde på Roland Garros.

Jævnaldrende Holger Rune kæmper også hårdt for at udfordre de voksne, og i sidste uge kunne han notere sin første ITF-titel, da han strøg til tops i schweiziske Klosters. Ligesom med Tauson er der håb om, at Rune i fremtiden bliver en del af den elite, der kommer frem til for eksempel grand slam-turneringerne.