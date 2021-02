Svær gemmeleg: Manden fra Kaukasus vil helst skjule sin egen overraskelse

Hvert år serveres både små og store sensationer ved tennissportens største udstillingsvindue, de fire grand slam-turneringer. Sidste år var det for eksempel den polske teenager Iga Swiatek, der helt uventet vandt kvindernes titel i French Open. Denne gang er det en endnu mere upåagtet spiller, der stjæler billedet, for 27-årige Aslan Karatsev fra Vladikavkaz i den autonome russiske republik Nordossetien-Alania har imod alle odds fået sit helt store gennembrud under den bagende australske sol.

»Jeg prøver egentlig at skjule min egen overraskelse over de gode resultater. Men det skal siges, at jeg længe har knoklet hårdt for at skaffe succes i tennisverdenen. Den er så bare pludselig kommet nu«, siger en ellers lidt ordknap Aslan Karatsev ifølge atptour.com om sin sensationelle sejrsrække i Melbourne.