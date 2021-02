Tennis er alvor: Der er ikke plads til pjat og skaberi, hvis man vil udfordre eliten

Australian Open har understreget, at toptennis er præget af stor seriøsitet, men også, at der stadig er plads til den uventede succes for den, der bliver ved med at arbejde hårdt for at løfte niveauet, skriver Carsten Godtfredsen i denne analyse før weekendens finaler.