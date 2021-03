Naomi Osaka: Nu vil det japanske tennisfænomen fange alle de store titler en for en, som var det en jagt på Pokémon 

Naomi Osaka, der er født i den japanske by af samme navn, har aldrig været fedtet med at beskrive sine ambitioner. Da hun for fem år siden havde besejret ukrainske Elina Svitolina ved Australian Open, spurgte The New York Times den japanske teenager, hvad hendes mål var.

»I want to be the very best, like no one ever was«, lød svaret fra Naomi Osaka med et citat fra Pokémon-sangen.