Stimen brudt: Clara Tauson bliver knækket af smart spillende russer

Efter for godt en uge siden at have vundet sin første titel på WTA Tour i Lyon har Clara Tauson tirsdag spillet 1. runde ved WTA-turneringen i Skt. Petersborg. Det er sluttet med en mavepuster, for russiske Daria Kasatkina viste sig som en snedig og alsidig modstander, der styrede en 6-4, 7-6-sejr hjem.

Duellen med den 8.-seedede modstander fik en skuffende start for danskeren, og hun kom aldrig op på sit højeste niveau. Når russeren skar under bolden både med baghånd og forhånd, havde Tauson problemer, hvilket resulterede i, at hun igen og igen sendte bolden i nettet.

Det lykkedes altså ikke at levere en perfekt uge, som det var tilfældet i ved Lyon Open. Måske var der både fysisk og mental træthed hos den unge dansker.

Inden kampen kunne danske tennisfans måske stille sig selv spørgsmål omkring, hvorvidt Tausons store forhånd stadig kunne lamme modstanderen, eller om det dobbelte baghåndsslag ned langs linjen var intakt som et skarpt våben? Til det må man sige både og. Der var som sædvanlig mange gode vinderslag fra danskerens side, men der var denne gang også mange fejl.