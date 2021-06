Tjekkisk favorit sender Clara Tauson ud af Wimbledon

Clara Tausons debut i verdens mest prestigefyldte tennisturnering blev en kort fornøjelse. Den talentfulde dansker måtte i 1. runde bøje sig for Barbora Krejcikova fra Tjekkiet, der uden de store problemer vandt med 6-3, 6-2.

14.-seedede Krejcikova afgjorde kampen ved at bryde Tausons serv for tredje gang i andet sæt. At danskeren måtte gå fra banen som taber, er ikke nogen stor overraskelse. Der er blot gået to uger, siden tjekken vandt French Open, og formstærke Krejcikova er nu noteret for 13 vundne kampe på stribe.

Ritzau