Clara Tauson: Det er et langt, sejt træk for mig at blive en etableret WTA-spiller

Når helt unge spillere bryder igennem til tenniseliten, møder de som regel det problem, at de som useedede får svært ved at nå langt i de større turneringer. Her løber de typisk i 1. eller 2. runde ind i en mere erfaren og etableret profil, og det resulterer naturligt i nederlag. Her gælder det om at samle erfaringer, der kan benyttes til på et tidspunkt at skabe den markante sejr over et af de store navne. En sejr, der kan være med til yderligere at hoppe den rigtige vej i hierarkiet.

Clara Tauson har i denne sæson erobret to WTA-titler og to ITF-titler, og hun er siden nytår steget fra en ranglisteplacering som nr. 152 til nu 77. Holger Rune har i denne sæson vundet tre ATP Challenger-turneringer og en ITF-titel, og han er siden nytår hoppet fra en placering som nr. 474 til nu 145!

Et par solide danske succeshistorier, som kan være med til at inspirere andre unge tennistalenter, f.eks. Johanne Svendsen fra Vejle, der nu spiller for Hørsholm Rungsted Tennisklub og deltager i US Opens juniorrække.