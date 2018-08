Irriteret Wozniacki: Skulderen har det fint, og jeg tager ikke noget medicin Den finaleseedede dansker spiller tirsdag 1. runde ved US Open mod mesteren fra 2011, den 34-årige australier Sam Stosur. Og hun forsikrer, at fysikken er helt i orden.

Nu er Caroline Wozniacki tæt på sin første kamp ved US Open, nr. 47 i turneringen i alt, og hun er naturligvis interesseret i, at der ikke er nogen former for uro i baglandet.

Efter mandagens træning på Arthur Ashe Stadium, hvor hun også skal optræde tirsdag mod Samantha Stosur, slog hun over for de danske medier fast, at »min skulder er i orden, og jeg tager ikke noget medicin. Jeg ved ikke, hvor han (bror Patrik Wozniacki, red.) har fået det fra«.

Altså skal ingen være nervøse for, at den skade, der fik Wozniacki til at afbryde sin kamp i Cincinnati mod hollandske Kiki Bertens vil bryde op igen. Det er jo en betryggende oplysning for danske tennisfans.

Og hvis man kan lægge noget helt håndfast i træning, så virkede Caroline Wozzniacki da også veloplagt ved mandagens program.

Wozniacki er tryg ved fysikken

»Jeg har det fint. Der er ingen problemer med fysikken, og jeg frygter ikke tilbagefald. Jeg er også glad for at få trænet på den bane, hvor jeg skal spille i morrgen. Det er vigtigt, fordi banerne ændrer sig lidt efterhånden, som de bliver slidt«, fortæller Caroline Wozniacki, der møder Stosur for 13. gang og fører 7-5.

»Statistikken betyder ikke noget. Hver kamp er en ny situation. Men da jeg ikke har fået spillet så mange kampe som ønsket i optakten til US Open, er jeg glad for at have fået mange point i benene under træningen her i New York. Og min fantastiske start på året med den første grand slam-titel er rar at have med her, hvor jeg elsker at spille«.