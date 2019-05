26-årig tysker ryster Merkels parti med videoangreb

FOR ABONNENTER

Ud fra kasketten springer et vandfald af blåt hår ned over panden i skærende kontrast til hans orange hættetrøje. Bag ham i musikstudiet er tre guitarer og et par keyboards parkeret. Mød Rezo, 26-årig musiker, producer, youtubefænomen og den mest omtalte person i den tyske europavalgkamp, efter at han har truet landets mægtigste parti, Angela Merkels CDU, med destruktion og ødelæggelse.