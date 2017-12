Udblik: Kinesisk politi arresterer kunstner for vægmaleri Et vægmaleri, der hyldede afdød menneskerettigheds-aktivist, blev for meget for Kinas myndigheder. Efter et døgn blev kunstneren og hans kone anholdt.

Det er uvist, hvad der er sket med den fransk-kinesiske kunstner Hu Jiamin og hans kone, Marine Brossard. Forrige fredag sent om aftenen blev de ført væk af civilklædte betjente, mens de var med til at fejre åbningen af udstillingen 'Biennale of Urbanism/Architecture' i den østkinesiske by Shenzhen. Årsagen til deres anholdelse var, at Hu Jiamin havde bidraget med et vægmaleri ved indgangen til udstillingen, der viste en tom blå stol foran et rødt metalgitter. Billedet var en henvisning til den kinesiske menneskerettighedsaktivist Liu Xiaobo, der i 2010 fik Nobels Fredspris. Han var selv forhindret i at modtage prisen, fordi de kinesiske myndigheder nogle måneder forinden havde idømt ham 11 års fængsel, og derfor stod hans stol tom under prisoverrækkelsen i Oslo.