Status over russisk propaganda: Danmark legaliserede dyre-bordeller, Sverige er på randen af borgerkrig og 1308 andre falske historier

Det uskyldige Rusland, der gerne vil, men hele tiden bliver dårligt behandlet.

Det truende, dobbeltmoralske og amoralske Vesten, der er ved at gå i opløsning.

Og det kunstige land Ukraine, der er fuldt af fascister – og også er ved at gå i opløsning.

Nogle historier går mange år tilbage og er ældre end Ukraine-krisen fra 2014 Yevgeniy Golovchenko, ph.d.-studerende

De tre grundmyter ligger bag meget af Ruslands misinformation i 2017.

Det fremgår af et tilbageblik på året fra det 14 mand store EU-kontor, der har til opgave at imødegå propagandaen.

European External Action Service East Stratcom Task Force, der blev nedsat på instruks fra EU’s stats- og regeringschefer i 2015, stemplede i år 1.310 nyheder og udsagn som misinformation.

Tysklands kansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, er to af de gennemgående ofre.

Det Tyskland, som andre vestlige regeringer længe har set som stabilt og militært forsigtigt, beskrives i den prorussiske propaganda som aggressivt, utroværdigt og dekadent.

East Stratcom fremhæver for eksempel en historie, hvor det påstås, at Tyskland støtter Nato’s militære tilstedeværelse i Baltikum for at kunne angribe Sankt Petersborg. Tyskland støtter nynazister i Ukraine og hjælper landet med at udvikle atomvåben, hedder det i andre. Merkel har nogle typisk østtyske komplekser, hævdes det, og hun samarbejdede med USA om at bringe flygtninge til Tyskland for at ændre den tyske mentalitet og gøre befolkningen til venstreorienterede kosmopolitter, hedder det uden grundlag.

Frankrigs Emmanuel Macron kan muligvis være en amerikansk agent, der agerer på vegne af amerikanske finansmarkeder, spekuleres der i det russiske nyhedsmedie Sputnik, hvor hans kandidatur præsenteres som en konspiration, der involverer en meget rig homoseksuel lobbygruppe og den rige Rothschild-familie, skriver kontoret.

Gamle kendinge

Ifølge den danske ph.d.-studerende Yevgeniy Golovchenko, der er en del af forskningsprojektet Digital Disinformation under Københavns Universitet, er de gennemgående russiske narrativer gamle kendinge. Propaganda taler typisk til allerede eksisterende grundfortællinger, forklarer han.

»Det interessante er, at mønstrene ligner mønstrene i 2014 og 2015 og 2016. Nogle historier går mange år tilbage og er ældre end Ukraine-krisen fra 2014, som har været med til at intensivere den prorussiske disinformation. For eksempel fortællingen om, at Rusland bliver omringet af Nato fra alle vinkler. Hvis der er noget, vi har lært om påvirkningskampagner i det hele taget, så er det, at stater meget sjældent finder på nye narrativer. De bruger narrativer, der allerede findes«, siger han.

Grundfortællingen om det uskyldige Rusland og det dekadente Vesten har vi hørt i nogle år, siger han.

Der har for eksempel verseret en forkert historie om, at Danmark har legaliseret dyrebordeller, og historier om, at Sverige er på kanten af borgerkrig, og at antallet af voldtægtssager er vokset med 1.000 procent. De er i virkeligheden vokset med 1,4 procent siden 2015, skriver EU-kontoret.

En gammel russisk påstand er, at Nato efter den kolde krig lovede ikke at udvide mod øst. Den står også på EU-kontorets årsoversigt som et falsum. I Tyskland diskuteres det stadig. Det narrativ er et af dem, der kan mobilisere flere forskellige grupper på samme tid, forklarer Yevgeniy Golovchenko.

Rettet mod både højre og venstre

»Vi har efterhånden hørt den i mere end to årtier. Den bliver brugt i russiske mainstream-medier og indgår i et narrativ om, at Rusland var med til at afslutte den kolde krig, men blev forrådt. Det giver genklang blandt mange russere. Det er også et narrativ, som har potentiale til at give genlyd i anti-Nato- eller anti-krigskredse i Vesten. Det er noget af det spændende. Det har genklang i russisk nationalisme og genklang i grupper i Vesten, der har det modsatte synspunkt«, siger Yevgeniy Golovchenko.