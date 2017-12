I Québec skal butiksejere fremover sige ’bonjour’ til kunderne Lokalregering beslutter enstemmigt, at butiksejere fremover kun må byde deres kunder velkommen på fransk.

Da en formastelig papegøje engang nægtede at tale fransk til en kunde i en kæledyrsforretning i byen Napierville i provinsen Québec, truede kunden med at klage til den lokale myndighed, der holder nøje øje med, at der bliver talt fransk i den canadiske provins.

Myndigheden hedder ’Office québécois de la langue française’ og forsvarer det franske sprogs udbredelse i området. I en anden sag, den såkaldte Pastagate, lod myndigheden en italiensk restauratør vide, at han brød loven, fordi der på menukortet stod det italienske ord ’pasta’, uden at det var oversat til fransk.

Hvad har de tænkt sig? Vil de komme her i forretningen og arrestere mig på grund af den måde, jeg hilser på folk på? Olivier La Roche, fransktalende forretningsindehaver

Québec er en tidligere fransk koloni, der i 1763 overgik til briterne, som havde besejret franskmændene i Syvårskrigen. Hele tvisten om sprog og identitet har med andre ord dybe rødder. Og særlig storbyen Montréal, hvor det engelsktalende mindretal er relativt stort, har været et af sprogstridens brændpunkter. Seneste eksempel på den sejlivede kulturkamp og sprogforbistringen er lokalregeringens enstemmige beslutning om, at butiksejere fremover ikke må tilføje det engelske ’hi’, når de siger goddag (’bonjour!’) til kunderne.

Ifølge provinsens lovgivning er fransk det officielle sprog i regeringen, handelslivet og ved domstolene. Både reklamer og offentlig skiltning skal være på fransk. Tilføjes der et andet sprog, skal det franske være »tydeligt fremhævet« og fylde mindst dobbelt så meget som øvrige sprog. For at bevare fransks position er der i Québec også krav om, at børn af indvandrere skal gå i franske skoler.

Montréal er imidlertid en levende, multikulturel storby, hvor fransk og engelsk ofte går fint i spænd med hinanden. Her skifter de yngre indbyggere let og smertefrit fra det ene sprog til det andet, også fordi de er flasket op med amerikansk populærkultur og engelsksprogede sociale medier.

I butikkerne bliver man ofte budt velkommen med et ’Bonjour hi!’ – en hilsen, der blander byens to sprog i skøn forening. Men hilsenen har også været en anstødssten for Parti Québécois, som går ind for et selvstændigt Québec. Partiet stillede derfor et beslutningsforslag om, at »samtlige virksomheder og ansatte, der kommer i kontakt med lokale eller udenlandske kunder, skal byde dem varmt velkommen med hilsenen ’Bonjour’, og altså kun med den.

Forslaget, der dog ikke kan håndhæves retsligt, blev vedtaget 30. november med 111 stemmer mod 0.

Næppe var blækket tørt, før flere handlende rasede imod tiltaget, som de anser for at være myndighedernes forsøg på at kontrollere sproget. Andre mener derimod, at det er nødvendigt for at opretholde områdets kulturelle egenart.

I en forretning i et tosproget kvarter i Montréal er en gruppe cykelentusiaster i gang med at diskutere vinterens udfordringer for cyklisterne, men også den nye resolution: De taler fransk, men kan slå over i engelsk lige så let, som de kan skifte gear på cyklen.

»Det giver ingen mening«, siger den fransktalende indehaver, Olivier La Roche, om beslutningen: »Hvad har de tænkt sig? Vil de komme her i forretningen og arrestere mig på grund af den måde, jeg hilser på folk på?«.

Han fortæller, at han selv normalt siger ’bonjour’ til sine kunder, men slår over i engelsk, hvis kunden er engelsktalende.

»Jeg er stolt af at være fra Québec, men det er et frit land, og i en forretning handler det altid om kunden. Vi må have lov til at hilse på folk på den måde, vi selv har lyst til«.