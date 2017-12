Landsbyleder anholdt for drab på FN-eksperter i DRCongo

Landsbylederen i en lille by i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) mistænkes for at have beordret drabet på den svenske FN-medarbejder Zaida Catalán og to andre, der blev fundet dræbt i det afrikanske land i marts.

Det oplyser en talsmand for militæret i DRCongo lørdag.

Catalán var udsendt til DRCongo sammen med en amerikansk kollega, Michael Sharp, for at undersøge oplysninger om et større antal massegrave i den krigshærgede Kasai-region.

Myndighederne har fra begyndelsen peget på den nu anholdte landsbyleder som ansvarlig for drabene på de to FN-ansatte og deres congolesiske tolk.

De tre ofre blev fundet dræbt lidt nord for den by, hvor den anholdte er landsbychef.

En FN-rapport, der blev udgivet tidligere i år, peger derimod på, at regeringshæren kan have været indblandet.

En talsmand for FN såede tidligere på året tvivl om, hvorvidt DRCongos egen efterforskning er troværdig.

ritzau