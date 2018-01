EU vil forære tusinder af 18-årige en gratis togtur rundt i Europa

Manfred Weber mødes i denne uge med kommissionen om sagen. Webers kontor i Bruxelles oplyser, at han vil forsøge at undgå, at kommissionens behandling af sagen strander i forsinkelser. Han vil dermed søge at sikre, at målsætningen om at få de første 18-årige af sted til sommer bliver til virkelighed.

I sit kampagnemateriale for sagen lægger Manfred Weber vægt på, at unge i dag bombarderes med informationer om EU og de andre medlemslande, hvoraf nogle er sande, men andre er usande. En betalt interrailbillet skal give dem muligheden for at opleve de andre lande og folkeslag på egen hånd og dermed at danne deres egne meninger.

»At betale rejseomkostninger er blot begyndelsen. Regioner og byer kunne følge det op ved at byde unge interrailere velkommen med sprogundervisning, kulturelle aktiviteter og endda målrettet hjælp til at finde overnatning. Mulighederne er uendelige. Alt, hvad interrail kræver, er nogle fridage og en masse nysgerrighed«, siger Manfred Weber i kampagneteksten.

DF: Det er et bestikkelsesprojekt

Langtfra alle er så begejstrede for ideen om betalt interrail. Britiske konservative har kaldt projektet for en afledningsmanøvre for at dække over, at EU’s politikere ikke har formået at holde deres løfter om at skabe flere jobs til Europas unge.

Hos Dansk Folkeparti i Europaparlamentet ser man stærkt kritisk på tiltaget.

»Man kan roligt sige, at jeg ikke er jublende euroforisk over det«, siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

Det handler om, at man vil fortælle de unge, hvor fantastisk EU er

»Jeg ser det mest af alt som et bestikkelsesprojekt, hvor man vil have ungdommen til at elske unionen ved at give dem lov til at rejse kontinentet tyndt. Det er principielt forkert, at EU skal lave sådanne initiativer. Jeg ser ingen grund til, at det ikke kunne gennemføres nationalt, hvis man vil have det«.