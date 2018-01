Søn i tvivlsomt selskab: Netanyahu presset af sønnens 'strippergate' Israels regeringsleder ydmyget af artig, nej uartig, afsløring fra israelsk natklub. Sønnen Yair Netanyahu taget i nedladende fuldemandssnak om ludere, kærester, sex som afbetaling – og påstande om faderens embedsførelse. En aldeles »slibrig og skadelig skandale«

Yair Netanayahu plejede at være en god dreng. Måske er han stadig eller i virkeligheden en god dreng. Det er ikke hans skyld, at han er nødt til at have bodyguards, og ikke hans skyld at han har pressen på nakken. Det har man bare, når man i Israel er regeringslederens søn.

»Gud forbyde, at det slipper ud. Min Gud, det ville være et helvede«... - ven af Yair Netanyahu

Men netop derfor kommer den seneste affære, »strippergate«, en anelse ubelejligt – både for sønnen og for faderen.

Som faderen, Benjamin Netanyahu, Israels leder gennem ni år, sagde til en forsamling af NATO-ambassadører tirsdag: »Min hustru og jeg har lært vores børn at respektere kvinder«.

Sådan lød det bare ikke, da sønnen, da nu 24-årige Yair en aften for to-tre år siden – formentlig i en brandert – var på bytur i en af Tel Avivs stripperbarer og bragesnakkede med sine kammerater om penge til ludere, sex-udlån af sin daværende kæreste til afbetaling af lån og om sin fars angiveligt gode gerninger for én af Israels store erhvervsfolk.

Pinligt i sig selv. Endnu mere pinligt, hvis man er regeringslederens søn. Og toppinligt, hvis en tv-station har det på bånd. Det har Israels Kanal 2, som stik imod regeringslederens ønske har udsendt det i denne uge.

»Strippergate« er simpelt hen det sidste, Netanyahu, regeringslederen, behøver.

Netanyahu presset i forvejen

Netanyahu senior har problemer nok i forvejen. Han bliver undersøgt af politiet i mindst to korruptionssager. Hans kone er taget i lemfældig omgang med statens repræsentationsordning, f.eks. i at score pant på vinflasker, drukket på statens regning. Han er presset udefra af de fleste af Israels venner, som kritiserer ham for de israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder. Han bliver kritiseret af sine koalitionspartnere for at tillade for få bosættelser. Han bliver presset af sine religiøse partnere til at stramme reglerne for butiksåbninger på hviledagen, sabbat. Og han bliver presset af sine verdslige partnere for ikke at lade folk købe ind, når det passer dem, også på sabbat.

Det er galt nok overfor hans religiøse partnere og det image af ordentlighed og soberhed, som Netanyahu kæmper så drøjt for at opretholde, at han har været gift flere gange, at han er taget i utroskab og plaget af korruptionsanklager.

Men Yairs bytur truer med at få hele ideen om Netanyahu og ordentlighed til at krakelere.

' Min far hjalp din far'

»Bro, min far skaffede din far en god aftale. Kæmpede for den i Knesset«, Israels parlament, siger Yair Netanyahu til sin ven, Ori Maimon, på båndet, som skal være fra 2015.

At det således er et par år gammelt er ikke en formildende omstændighed, for netop i 2015 var Israel ramt af en gas-affære, hvor presse og opposition fornemmede, at der var lusk bag regeringens beslutning om at give en produktionslicens til gasmilliardæren Kobi Maimon.

Billig og ondsindet sladder om jokes, der blev fremsat efter en nats druk... - Benjamin Netanyahu

Dengang sagde Netanyahu, altså regeringslederen, at han ikke havde nogen forbindelsen til denne meget rige mand. Og derfor kommer det ubekvemt, når regeringslederens søn i en brandert siger til gasmilliardærens søn, at »min far skaffede din far en god aftale«.

Citatet florerer i dag i israelske medier, også de engelsk-sprogede Ynet News og Haaretz, der kalder det en både »slibrig og skadelig skandale«.

'Din horeunge'

Yair Netanyahu, som dengang boede hjemme efter aftjening af sin værnepligt, og hans venner var på stripbaren ledsaget af både hans bodyguard og chauffør, betalt af staten.

Yair Netanyahu diskuterer angiveligt, hvem der skal betale 400 israelske shekel – 600 danske kroner – for en en af stripperne.

Han tilføjer, grinende: »Min far skaffede dig 20 milliarder dollars, og du kan ikke engang ofre 400 shekel til showet for mig?«

Det får kammeraten, Oli Maimon, til at snakke om den daværende skatteaffære, hvor regeringen efter en undersøgelse afkrævede Maimon-gasmilliardæren mange millioner i ekstra skat.

»Det var et helvede«, siger Ori Maimon på båndet.

»Dér tog han røven på Jer, men så betalte han Jer tilbage«, svarer Yair, regeringslederens søn. »Min far skaffede din far 20 milliarder dollars, og du klynker for 400 shekel, din horeunge«.

'Gud forbyde, at det slipper ud'

Den tredje kammerat har en meget præcis pointe: »Lad ikke denne samtale slippe ud«, siger Roman Avramov, som ifølge Ynet News arbejder for en australsk milliardær, som dengang var vidne i en af korruptionsundersøgelserne mod Netanyahu.

»Gud forbyde, at det slipper ud. Min Gud, det ville være et helvede«.

Nu er det ude. Og ja, det er et helvede for familien Netanyahu.

Yair Netanyahu havde godt på fornemmelsen, at det var på kanten af, hvad en spindoktor ville have anbefalet. Han kritiserer sine venner for at blive set uden for en stripklub med dets kvindelige ansatte, idet han spørger dem, »hvordan det vil se ud«, hvis de bliver taget på billede.