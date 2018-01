Amerikanske byer sagsøger globale oliegiganter for klimaforandringer Amerikanske borgmestre vil fortsætte kampen mod den globale opvarmning, som præsident Donald Trump har meldt USA’s regering ud af. New Yorks Bill de Blasio vil ramme oliegiganter økonomisk. Klimakampen har kurs mod amerikanske retssale.

Mens præsident Donald Trump melder den amerikanske regering ud af Paris-aftalen, vil amerikanske delstater, regioner og byer overtage kampen mod den globale opvarmning.

Senest har storbyen New Yorks borgmester, Bill de Blasio, meldt sig på banen med en dobbelt strategi, der går direkte efter at ramme de store oliefirmaer på pengepungen.

Bystyret i New York vil have de fem store pensionskasser for byens ansatte til at udfase deres investeringer i virksomheder, der har med fossile brændstoffer at gøre. Pensionskasserne skal godkende planen, og repræsentanter for flere af dem har meldt positivt ud.

Der er tale om en større operation. De fem pensionskasser har investeret omkring 30 milliarder kroner i over 190 virksomheder i den fossile sektor.