SPD stemmer i dag: Efter oprør fra ungdommen afgør socialdemokrater skæbnen for Merkel Et ekstraordinært landsmøde afgør, om SPD vil gå med i en ny koalition ledet af Angela Merkel. Modstanden er stor og kan blive til et farvel til både formand Martin Schulz og Merkel.

Mens januarstormen Friederike i denne uge nærmede sig Tyskland med enorm kraft, havde socialdemokrater landet over travlt med at skovle sne, feje for egen dør og strø grus ud. Ikke på grund af det truende vejr. Men fordi partiformand Martin Schulz nødigt skulle skride i svinget, allerede inden han kom indenfor for at overbevise kammeraterne om, at de skal sige ja til endnu en gang at gå i regering med Angela Merkel.

I dag skal det vise sig, om formandens slidsomme rundrejse for at reklamere for den store regeringskoalition, der virker som en rød klud med fejlslagen, symbolsk betydning for mange modvillige socialdemokrater, har været succesfuld.

SPD’s vej til en ny storkoalition Under et ekstraordinært landsmøde i december vedtog i SPD at sige ja til at tale med CDU og CSU om en mulig regering. Efterfølgende har de tre partier forhandlet sig frem til et 28 sider langt papir. Det skal 600 delegerede tage stilling til i dag i Bonn. Siger de ja til indholdet, kan de egentlige regeringsforhandlinger begynde. Når der foreligger et resultat af regeringsforhandlingerne, skal SPD-medlemmerne spørges igen ved en ny afstemning. I CDU og CSU har partiledelserne godkendt det foreløbige resultat uden landsmøder. En ny regering ventes tidligst til påske. I tilfælde af et socialdemokratisk nej i dag er der to muligheder: nyvalg eller en CDU-ledet mindretalsregering. Vis mere

Det sker på et ekstraordinært landsmøde i partiet i den gamle vesttyske regeringsby Bonn. Her skal 600 delegerede tage stilling til, om de føler mest ansvar for deres land eller deres parti.

»Sådan er valget. Jeg tror ikke, at en eneste socialdemokrat vil stemme ja til at gå i regering igen med begejstring. De frygter, at det vil skade partiet. Men til gengæld vil det selvsagt gavne Tyskland at få en bred regeringskoalition, som kan føre en stabil politik og agere sikkert ude i verden«, siger en af Tysklands førende forskere i politik, professor Andrea Römmele fra det internationalt funderede privatuniversitet i Berlin, Hertie School of Governance.

Sådan er valget. Jeg tror ikke, at en eneste socialdemokrat vil stemme ja til at gå i regering igen med begejstring. De frygter, at det vil skade partiet Professor Andrea Römmele, Hertie School of Governance

Sidst, Martin Schulz var på en udmarvende turné i Tyskland, var under valgkampen i september, der endte med et sviende nederlag. Hvorpå en forbitret partiformand nærmest med røg ud ad ørerne på valgaftenen erklærede, at nu var det slut med at sidde i regering med fru Merkel. En gold, men ærlig venstreorienteret opposition var i vente. Det er fire måneder siden, og der er sket en holdningsændring af de mere markante siden. Da forhandlingerne om en borgerlig-grøn regering brød sammen for Angela Merkel, bestemte socialdemokraterne sig for at forsøge med endnu en runde.

Det vil sige ikke alle socialdemokrater. For mens Martin Schulz har været på tur for at argumentere for et ja, har en overraskende stærk modstander rejst i hans fodspor. Med buldrende trommer og ungdommeligt råbekor forsøger han at overdøve enhver betænkelighed og istemme et rungende ’nein’ til at gå i regering.

»Vores værste mistanker blev bekræftet af det resultat, der foreløbig er opnået. Efter vores mening gavner en ny storkoalition hverken SPD eller Tyskland på dette grundlag. Begge dele trænger til fornyelse, og derfor er det bedst at holde sig udenfor. På min tur rundt i landet har jeg mødt massiv enighed om, at vi bør gå i opposition nu for fremtidens skyld«, siger Kevin Kühnert, formand for socialdemokraternes ungdomsorganisation, Jusos.

Vores værste mistanker blev bekræftet af det resultat, der foreløbig er opnået. Efter vores mening gavner en ny storkoalition hverken SPD eller Tyskland på dette grundlag Kevin Kühnert, formand for socialdemokraternes ungdomsorganisation, Jusos

Modstanden marcherer på to ben. Dels en principiel afstandtagen fra endnu en koalition med Merkels borgerlige partier i den såkaldte Union. Dels en protest mod, at det ikke lykkedes Martin Schulz og partiledelsen at få flere mærkesager på det papir, som skal udgøre grundlaget for reelle regeringsforhandlinger, hvis det altså godkendes til partimødet.

Især savner modstanderne valgløfter fra SPD-toppen om en offentlig, skattebetalt sygesikring, et opgør med den sociale ulighed i Tyskland gennem beskatning af formuer og høje indtægter og en mere lempelig flygtningepolitik.

Ung »fyr« der udfordrer

Den 28-årige berliner har indtaget den ene hovedrolle i en moderne, politisk version af kampen mellem David og Goliat med ro, selvtillid og bravur. I lilla skjorte med sorte prikker hængende uden på bukserne og et årvågent blik i et mildt og blegt ansigt under det lyse hår virker Kevin Kühnert afslappet og velformuleret, da vi møder ham i Berlin.

»Det er også kommet bag på mig selv, at der har været så meget opmærksomhed omkring de unges modstand mod at gå i regering og min person i særdeleshed. Men det skyldes kun, at der er så mange, der er enige med os«, mener Kevin Kühnert. Selv om han stadig er studerende på universitetet, har den unge rebel allerede fået tilnavnet »den tyske Boris Johnson«.

Han er manden, der kan afsætte en ny tysk regering, inden den overhovedet har forhandlet et regeringsgrundlag og dermed formentlig sætte både sin egen partiformand og Tysklands kansler gennem 12 år, Angela Merkel, ud af spillet for evigt.

»Det er en realistisk mulighed. Men jeg tror, at vi skal passe på med at gøre de unge socialdemokrater og modstanderne på partiets venstrefløj til et flertal. De fylder bare meget i debatten og i medierne, fordi det er en god fortælling med den unge, cool fyr, som udfordrer den gamle partiformand og hele toppen i SPD. For hvis planerne om en ny, bred regering falder, er det jo hele den ledelse, som har anbefalet den løsning, som har store problemer«, mener professor Andrea Römmele.