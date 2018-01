Spanien vil have Puigdemont anholdt, hvis han tager til Danmark

FOR ABONNENTER

Min kæreste er gået hen og er blevet bims.

Hun har fået Sanne Salomonsen på hjernen. Hver morgen når jeg vågner, får jeg at vide, at jeg nok skal få en rigtig god dag inde på kontoret, hvis jeg bare »giver den noget power« eller går ind i dagens gerning med »mere body«.

Min 32-årige ingeniørlivsledsagerske skyder hofterne frem, mens hun står og snitter grøntsager i køkkenet, og overvejer i ramme alvor at tilføje eksotisk pelsdyr til sin ellers komplet sorte garderobe. Den anden dag klagede hun over ikke at have en rockmama-i-hvid-pels-med-cigar-i-den-ene-hånd-og-hund-i-den-anden-hånd«-emoji på sin telefon.

Det hele begyndte lige efter årsskiftet, hvor Sanne Salomonsen som ny dommer i sangkonkurrencen ’X Factor’ spankulerede fra det sted i hjernen, hvor popsange, man danser til sidst på natten, ligger, og til et andet sted oppe i hovedet.