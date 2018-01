Pakistansk mor og datter, som vaccinerede børn mod polio, er blevet skudt Der er kun tre lande tilbage i verden, hvor polio endnu ikke er udryddet.

Blot otte nye tilfælde af polio ramte i Pakistan sidste år.

Målet om at udrydde den frygtede sygdom fra kloden er tæt på at være nået. Men det sidste, afgørende skridt er vanskeligt at tage - især når de, der kommer med vaccinerne, risikerer livet.

Det er blevet understreget i Pakistan, hvor ukendte gerningmænd har skudt en kvinde og hendes unge datter, der var i gang med at vaccinere i Quetta.

Vaccinationsindsatsen ses af islamistiske kræfter som en vestlig konspiration med bagvedliggende motiver så som at sterilisere børn i smug. Ofrene for det seneste angreb blev ifølge pakistanske medier mejet ned af drabsmænd, der skød mod dem fra en forbikørende motorcykel.

Vaccinationspersonale angribes

Det er ikke første gang, at sundhedspersonale, der arbejder med at beskytte børn mod polio, bliver mål for angreb. De seneste fem år er over 100 medarbejdere fra vaccinationskampagnen og deres livvagter blevet slået ihjel.

Generaldirektør Tedros Adhanom fordømmer angrebet i Quetta. Samme afstandtagen kommer fra Pakistans ministerpræsident Shahid Khaqan Abassi, der har beordret angrebet efterforsket til bunds.

»Polio-holdene gør nationen en stor tjeneste for at redde vore børn fra denne forkrøblende sygdom. Angreb på de her pligtopfyldende medarbejdere, der risikerer deres liv for deres land, er et angreb på vor fremtid«.

Der er kun tre lande tilbage i verden, hvor polio endnu ikke er udryddet. Pakistan, Afghanistan og Nigeria indrapporterer fortsat nye tilfælde.