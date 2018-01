Puigdemont lover snart at danne ny catalansk regering Den tidligere catalanske præsident, der lever i eksil i Belgien, går efter at danne regering i Barcelona.

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont lover at danne en ny catalansk regering trods 'trusler' fra Madrid. Det siger han mandag under et debatarrangement på Københavns Universitet.

»Vi vil ikke overgive os til autoritarisme trods truslerne fra Madrid«, siger han med henvisning til den spanske regering i hovedstaden Madrid.

»Vi vil snart danne en ny regering. Det er på tide at gøre en ende på deres undertrykkelse og finde en politisk løsning for Catalonien«, siger Carles Puigdemont ifølge nyhedsbureauet AFP.

Formanden for Cataloniens parlament nominerede mandag Carles Puigdemont til posten som regionens præsident.

Nomineringen sker i forlængelse af valget i Catalonien i december, hvor separatistiske partier endnu engang vandt et absolut flertal i det regionale parlament.

Separatisterne har flertallet i det lokale parlament

Parlamentsformand Roger Torrent siger, at Puigdemonts kandidatur er 'absolut legitimt', selv om separatistlederen står over for at blive retsforfulgt for den rolle, han har spillet i Cataloniens kamp for uafhængighed.

Separatistpartierne har et flertal i Barcelonas parlament med 70 mandater ud af de i alt 135 pladser.

I Madrid blev det udelukket, at Puigdemont igen kan komme til at stå i spidsen for Catalonien.

» Det er absurd«, har premierminister Mariano Rajoy ifølge AFP sagt.

