Jolie og Stoltenberg bekæmper seksualiseret vold i krig

'One, two, three':

Papegøjer kan lære at sige ord. Det samme kan visse medlemmer af kragefamilien. Men bortset fra disse fugle har man til dato troet, at efterligningen af menneskelig tale var forbeholdt ... mennesker.

Noget tyder imidlertid på, at videnskaben på dette område skal revideres. I hvert fald har en 16-årig spækhugger ved navn Wikie, der lever i fangenskab i en havforlystelsespark i franske Antibes, opbygget et mindre ordforråd, som den formidler til omverdenen gennem sit åndehul.

Wikies træner har blandt andet lært hunhvalen at sige »One, two, three«, »hello«, »bye-bye« og navnet »Amy«, skriver flere britiske medier, blandt andet BBC, som citerer The Royal Society's nyhedsside for historien. Wikie har desuden lært at imitere prutte- og fløjtelyde.

Studiet af Wikies taleevner er del af et større studie af spækhuggeres evne til at kommunikere med lyde. Det er kendt, at vildtlevende spækhuggere kommunikerer med hinanden ved hjælp af lyde, og at den enkelte flok har sin egen 'dialekt'. Studiet skal blandt andet undersøge, om spækhuggerne også kan lære andre 'dialekter' end deres egen.