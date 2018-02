Syrien kalder tyrkisk operation for skamløs aggression

Til april skal jeg selv og tusinder af andre 9.-klasseselever op til de prøver, der skal blive afslutningen på ti års skolegang. Det har vi vidst længe. Men én ting har vi indtil nu ikke været klar over: at vi skal troppe op med fysiske ordbøger, formelsamlinger og fagbøger under armen.

For 26.1. offentliggjorde undervisningsminister Merete Riisager (LA) en ny prøvebekendtgørelse for folkeskolens afgangsprøver. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet ændringer i forhold til internetadgangen under både de skriftlige og mundtlige afgangsprøver. Disse ændringer indebærer, at vi udelukkende må benytte os af internettet under danskprøven i skriftlig fremstilling. I samtlige af de andre skriftlige prøver er adgangen til internettet fuldstændigt fjernet. Det betyder, at vi ikke længere kan tage prøverne på den måde, vi ellers de sidste mange år har øvet, og at alt, hvad vi har lært om brug af hjælpemidler, skal glemmes.

For få uger siden brugte vi elever hele uger på at tage de obligatoriske terminsprøver. Altså prøver på, hvordan det bliver til de rigtige afgangsprøver. Uvidende om de dengang kommende ændringer brugte vi – ligesom i al anden undervisning – internettet. Vi slog ihærdigt algebraiske funktioner og akkusativpronomener op på nettet og forestillede os ikke i vores vildeste fantasi, at reglerne for disse hjælpemidler ville kunne ændres inden skoleårets afslutning. Men da tog vi fejl. For ændringerne træder i kraft med det samme. Det betyder altså, at reglerne laves om midt i skoleåret. Tre måneder før afgangsprøverne.

Jeg har aldrig lært at slå op i en fysisk ordbog. Til gengæld kan jeg lynhurtigt finde den korrekte bøjning af både tyske og engelske ord på en online ordbog. Ligeledes ved mine klassekammerater og jeg heller ikke, hvordan vi skal finde frem til de rigtige regneregler i en formelsamling, mens vi fermt kan finde formlerne ved en Google-søgning.