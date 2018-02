Bliv væk fra Europa: Storbritannien vil lave skræmmevideoer til afrikanere, der overvejer at migrere En britisk videokampagne skal fortælle om alle de rædsler, man kan møde på vejen til Europa. Forsker afviser, at det vil have en effekt.

Det britiske Indenrigsministerium vil filme vox pop-interviews med migranter fra lande som Eritrea, Nigeria og Sudan, der befinder sig i Libyen. De skal fortælle om de rædsler, man risikerer at blive udsat for under rejsen mod Europa, for at afskrække deres landsmænd fra at begive sig afsted, skriver avisen The Guardian.

Videoerne skal desuden vise klip fra de libyske lejre, flygtningene opholder sig i, imens de prøver at komme på en båd over Middelhavet. Materialet skal distribueres i Øst- og Vestafrika.

»På nuværende tidspunkt er der en mangel på optagelser, der viser realiteterne omkring rejsen til Libyens kyst«, står der i planlægningsdokumenterne for kampagnen.

Imens de danske socialdemokraters seneste forslag om at oprette modtagecentre for migranter i nærområderne ligner genbrug fra et britisk forslag i 2003, ligner den britiske videokampagne de danske annoncer, der i 2015 trak overskrifter verden over.

Dengang skrev den danske udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, at Danmark havde ændret sin asyllovgivning. Annoncerne gav indtryk af, at det nærmest ikke var muligt at få asyl herhjemme, hvilket dog viste sig at være forkert, da en stor del af de syrere, der kom til Danmark, faktisk fik asyl.

Tyskland har plastret reklametavler i Afghanistan til med samme budskab.

Ineffektivt

Den britiske migrationsekspert Jessica Hagen-Zanker mener imidlertid ikke, at den slags kampagner rykker ved desperate menneskers planer.

»Information om rejsen er så irrelevant, og risikoen virker så lille sammenlignet med deres daglige kamp. På den måde handler de her kampagner mest om at kunne sige til vælgerne: »Vi gør noget«, selv om det ikke nødvendigvis er effektivt«, siger Hagen-Zanker, der forsker i migration ved Overseas Development Institute i London, til The Guardian.

Et behov for at sende et sådant signal om handlekraft er tilsyneladende gennemgående over Europa, hvor mange af politikernes forslag til håndteringer af migrantstrømmen - de danske socialdemokraters inklusive - møder samme kritik.

Ifølge Jessica Hagen-Zanker findes der ingen empiri, der tyder på, at den slags oplysningskampagner virker.

»Oplysningerne gør simpelthen ikke indtryk, for folk beslutter sig på baggrund af det, de hører fra familie og venner - folk de stoler på - snarere end på baggrund af, hvad andre landes regeringer fortæller dem«.