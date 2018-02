Opgør: Merkel blev offer for socialdemokratisk afpresning Voldsom intern kritik af regeringsaftalen i CDU, men Angela Merkel roses også for atter at overleve slagsmål.

I de allersidste timer inden grundlaget for en ny regering i Tyskland endelig var klar, kom egoerne frem i ly af natten. Martin Schulz ville have tre nøgleministerier til sine socialdemokrater.

»Ellers kommer vi ikke videre, så stopper vi her«, sagde han klokken 1.30 den sidste nat af de i forvejen forlængede forhandlinger.

På den anden side af kansler Angela Merkel ville formanden for CSU, Horst Seehofer, også være med. Hans parti skulle have finansministeriet eller i hvert fald arbejds- og socialministeriet.

Det var præcis de samme ministerier, socialdemokraterne ville have. Plus udenrigsministeriet, hvor Martin Schulz selv agtede at tage plads. Han fik hele sin delegation samlet, nogle måtte vækkes. Nu skulle de sammen lægge pres på de to borgerlige partier i en aktion alt-til-osellers-intet.

Det fik Horst Seehofer til at true med at trække sig ud af regeringen hen mod klokken 3.

Klokken 4 kaldte Merkel sine tropper sammen. Hun kaldte Schulz opførsel »afpresning« og betegnede den som »unfair, men effektiv«. At CDU skulle lade regeringskoalitionen falde, fordi de ikke ville kunne få deres yndlingsministerier, var ifølge kansleren »den størst mulige blamage«. Altså vandt Martin Schulz, og CDU stod tilbage uden de tre tunge poster: finansminister, udenrigsminister og indenrigsminister.

Det er avisen Frankfurt Allgemeine, der har rekonstrueret det drama, der i sidste uge gik forud for præsentationen af regeringsgrundlaget. Et drama, der lignede en sejr til Martin Schulz og SPD, men endte med at blive nådestødet til førstnævnte.

Merkel lover at blive fire år

Men heller ikke i CDU er der begejstring for det overvejende socialdemokratiske indhold i aftalen og da slet ikke for tabet af finansministeriet.

»Det overgår alle andre negative resultater af koalitionsaftalen ... Tyskland risikerer at komme ud på en glidebane med pengeuddelinger herhjemme og i Europa«, siger lederen af partiets erhvervsklub, Wolfgang Steiger, til avisen Hamburger Abendblatt.

Søndag aften forsvarede Angela Merkel aftalen i et tv-interview, hvor hun lovede, at hun bliver på posten i de næste fire år. Eneste løfte til det skuffede bagland er, at der skal »yngre kræfter på holdet«, altså nye ministre.

Blandt ofrene for foryngelsen i CDU-ministerierne er allerede den potentielle kronprins, indenrigsminister Thomas de Maizière, men også kronprinsessen, forsvarsminister Ursula von der Leyen, risikerer at blive stødt ud i kulden. Dermed vil kritikken af en svagere og blødere Angela Merkel dog næppe forstumme.

Politiske veteraner i CDU som den tidligere ministerpræsident i delstaten Hessen Roland Koch og EU-kommissær Günther Oettinger opfordrer Angela Merkel til at gå et skridt videre og finde en afløser i god tid.

»I de kommende fire år kan hvem som helst profilere sig«, lyder Oettingers advarsel mod et langt forløb med splittelse og enegang fra kandidater.

I medierne roses Angela Merkel for endnu en gang at stå tilbage efter et slagsmål som den rolige og stabile leder. Andre finder, at det ikke længere er nok at gå efter magten.

»Under Angela Merkels ledelse er CDU blevet til en kanslerforening, som vil magten uden selvstændige meninger. På langt sigter det ikke nok for et folkeparti«, advarer Neue Osnabrücker Zeitung i en kommentar.