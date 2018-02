Et presset Europa vil forsvare sig i fællesskab

FOR ABONNENTER

»Mig!«. Jesper rækker ud efter bogen om hunden Plet, som vi læser i. Plet er blevet væk, og for hver side kan man åbne en låge og se, hvem der gemmer sig bag ved.

»Osse mig«. Mia hiver i bogen.

To andre vuggestuebørn synes nu, at de også må gøre krav på deres ret til at lede efter den lille hund, og en større uenighed blandt børnene er under opsejling. Hvis tur er det, og hvem må lige vente lidt? Hvordan kommer man igennem sine frustrationer, når man er et lille barn, og tingene ikke går, som man havde tænkt sig? Jeg hjælper, trøster og sætter ord på børnenes følelser, imens vi gradvist kommer igennem bogen, samtaler om, hvad vi ser, og børnene øver sig i de sociale koder i den lille børnegruppe.

»Mer’!«, siger Jesper, og de andre børn stemmer i. Vi skal læse bogen igen. Jeg smiler for mig selv, fordi jeg ved, at jeg i dette gyldne øjeblik lægger vigtige spæde trædesten til børnenes sociale udvikling.