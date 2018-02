»Beatles synger«: Overlevende fra berygtet britisk bøddelbande afslører IS' mørkeste hemmeligheder To Islamisk Stat-fanger har tilsyneladende afsløret massegravene, som terrorbevægelsen skjulte sine mange dødsofre i.

Retsmedicinere fra USA og Storbritannien kan have fundet Islamisk Stats massegrave nær Raqqa i Syrien.

Dermed kan de måske finde frem til ligene af en række vesterlændinge, der blev myrdet af Islamisk Stats britiske bøddelgruppe, som fik tilnavnet The Beatles.

Anført af »Jihad John«, Mohammed Emwazi, skar bødlerne halsen over på mindst 27 gidsler, mens terrorbevægelsen filmede ugerningerne til sine propagandavideoer.

Nu er to af Beatlesgruppens medlemmer pågrebet af kurdiske styrker. Og meget tyder på, at de »synger« for de efterretningsfolk, der har haft adgang til at afhøre dem om deres gøren og laden i Islamisk Stats tjeneste.

Ifølge britiske og amerikanske medier er eksperter fra de to lande nu gået i gang med at forsøge at finde ligene af de vestlige ofre, terroristerne skjulte i sandet uden for kalifatets hovedby.

Meget tyder på, at det bliver en udfordrende opgave. Det område, som de to tilfangetagne bødler har udpeget, rummer flere massegrave med hundredvis af ofre for den yderligtgående sunnimuslimske terrorbevægelses regime.

Adskillige ofre blev dræbt af Beatles' chefbøddel

Blandt de ofre, hvis lig nu måske kan findes, er den britiske nødhjælpsarbejder Alan Henning, som blev taget til fange i december 2013 og myrdet ti måneder senere. Samme skæbne overgik hans landsmand David Haines, som blev bortført i marts 2013 og i september 2014 fik skåret hovedet af for rullende kameraer.

Beatles-bødlerne lagde i deres propagandavideoer ikke skjul på, at de gik efter at få ram på vesterlændinge. Her ses en af dem true inden et af de filmede drab på gidsler.

Beatles-bødlerne lagde i deres propagandavideoer ikke skjul på, at de gik efter at få ram på vesterlændinge. Her ses en af dem true inden et af de filmede drab på gidsler.

Flere amerikanere blev også ofre for Beatles-bødlerne. Journalisten James Foley blev taget til fange, da han dækkede krigen i Syrien i november 2012. I august 2014 offentliggjorde Islamisk Stat en optagelse af drabet på Foley på Facebook.

Hans kollega Steven Sotloff blev myrdet kort efter Foley. Sotlof var blevet taget af islamisterne, da han arbejdede ved grænsen mellem Tyrkiet og Syrien.

Gruppen holdt også danskeren Daniel Rye som gidsel, men han blev købt fri og overlevede mødet med Islamisk Stat og Beatles-gruppen.

Retsmedicinerne håber også at kunne finde liget af den amerikanske hjælpearbejder Peter Kassig, som Islamisk Stat tog som fange i oktober 2013 og holdt som gidsel i over 13 måneder, inden han fik skåret halsen over.

Gravstederne er ikke offentliggjort

Ifølge CNN hemmeligholder de amerikanske og britiske myndigheder af sikkerhedshensyn det nøjagtige fundsted, hvor massegravene ifølge de to pågrebne »Beatles-medlemmer« kan findes. Det hele besværliggøres også af den omstændighed, at Islamisk Stat for nogle måneder siden forsøgte at slette sporene efter ugerningerne, skriver tv-stationen.

Lykkes det at finde frem til ligene af de myrdede vesterlændinge, bliver dna afgørende for at få identificeret dem, så de kan genbegraves i deres hjemlande.

»Jihad John« er efter alt at dømme dræbt ved et droneangreb.

En anden af bødlerne fra den britiske gruppe sidder i fængsel i Tyrkiet for terrorisme. De to, der nu kan lede vestlige efterforskere på sporet af ofrene i massegravene ved Raqqa, forsøgte tilsyneladende at undslippe ved at udgive sig for at være syriske flygtninge, men blev afsløret af kurdiske styrker.

De havde i forvejen fået frataget deres britiske statsborgerskab, så spørgsmålet er, hvad der nu skal gøres ved de to. Amerikanerne har luftet muligheden for at spærre dem inde i fængslet på Guantanamo-basen på Cuba.