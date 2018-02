EU's vagthund vil offentliggøre hemmelige møder Enkelte medlemslande skal ikke længere i hemmelighed kunne blokere fælles tiltag mod for eksempel skattely, siger EU’s ombudsmand.

Hemmelige udvalg Politiken skrev i november sidste år om, at lækkede referater fra lukkede møder i under ministerrådet viste, at nogle få medlemslande spænder ben for EU’s fælles indsats mod skatteunddragelse. Det gjaldt især Irland, Luxembourg, Malta, Holland og Storbritannien. Adspurgt af Politiken afviste landenes EU-repræsentanter, at deres embedsfolk skulle have modarbejdet indsatsen. Men Finansminister Kristian Jensen (V) bekræftede, at lande på lukkede møder har strittet imod den fælles indsats. Vis mere

I dag kan et EU-lands regering sagtens sige offentligt, at den går ind for at bekæmpe skattely, imens embedsfolk fra samme land bag lukkede døre modarbejder fælles EU-indgreb mod skattely.

Men det skal være slut nu, hvis det står til EU’s ombudsmand, Emily O’Reilly.

Hun anklager medlemslandene for at holde deres borgere i uvidenhed om, hvordan helt centrale beslutninger bliver truffet i det europæiske samarbejde.

»Som det er nu, er det for det meste ikke muligt for EU’s borgere at holde sig løbende informeret om lovgivning, der bliver behandlet af ministerrådet«, lyder det fra Emily O’Reilly, der er irer, i en formel anbefaling, hun har offentliggjort, efter hun har undersøgt problemet.

Ifølge traktaten skal borgere kunne følge med i, hvordan beslutninger i EU bliver truffet. Men medlemslandenes regeringer er blevet beskyldt for at udnytte, at offentligheden ofte ikke får at vide, hvad der bliver sagt på møder, hvor landenes embedsfolk typisk deltager.

Kritikken er blandt andet kommet fra Jeppe Kofod (S) som del af hans arbejde i Europaparlamentets Særlige Skattesnydsudvalg.

»Ombudsmanden giver en sønderlemmende kritik af ministerrådet, og det mener jeg er fuldt berettiget. Hun konkluderer, at der er et demokratisk problem, og at ansvaret ligger hos medlemslandene«, siger Jeppe Kofod.

Stod det til ham, blev mødernes indhold offentligt for alle.

Jeppe Kofod: Det er en syg kultur

»Der kan være brug for en lukket drøftelse, men det skal kun være helt ekstraordinært. Det skal være slut med, at ministre kan gemme sig bag deres embedsmænd i de her lukkede udvalg. Det er en syg kultur«, siger Jeppe Kofod.

Politiken skrev sidste år, at Storbritannien ifølge lækkede referater fra lukkede møder forsinkede et fælles arbejde med en sort liste over skattely uden for EU. Offentligt havde den britiske regering givet sin støtte til arbejdet med den sorte liste.

Borgere har i teorien mulighed for at søge indsigt i dokumenter fra ministerrådet, men i realiteten lader det sig ikke gøre, påpeger ombudsmanden i sin kritik. Man skal nemlig vide, hvilke dokumenter man vil have indsigt i, og da rådet har en mangelfuld offentlig registrering af dokumenterne, kan borgerne reelt ikke vide, hvad de skal søge indsigt i.

Selv hvis borgere skulle få adgang til referater fra møderne, er det ikke sikkert, at de vil kunne se, hvad hvert enkelt land har sagt. Referaterne undlader nemlig systematisk at angive, hvilke lande der indtager hvilke synspunkter, og det er dårlig forvaltningspraksis, konkluderer O’Reilly.

Åbne møder kan forbedre EU's ry

Ombudsmanden indskærper, at det vil give EU et bedre ry, hvis hemmelighedskræmmeriet stoppes.

»Hvis man gør medlemslandenes synspunkter offentligt kendt på en rettidig og tilgængelig måde, kan det hjælpe til at mindske borgeres fremmedgørelse fra EU-institutionerne. Det kan også hjælpe til at klarlægge, at beslutninger på EU-niveau i sidste ende er truffet af folkevalgte regeringsmedlemmer og ikke af de såkaldte ansigtsløse bureaukrater«, lyder det i Emily O’Reillys anbefalinger.

Med afsæt i sin undersøgelse beder hun ministerrådet undersøge, hvordan det overholder sine forpligtelser om at give offentligheden direkte adgang til dokumenter. Undersøgelsen skal være afsluttet inden for et år.

Ministerrådets ledelse har løbende tilkendegivet, at dets arbejde skal være mere gennemsigtige for offentligheden.

Da tre hollandske medlemmer af Europaparlamentet i denne uge afleverede et forslag om mere gennemsigtighed til formanden for eurolandenes finansministre, portugiseren Mario Centeno, svarede han, at rådet tager gennemsigtighed »meget alvorligt«, og at han vil se nærmere på emnet i det kommende år.