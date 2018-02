Kaos truer i Etiopien med 100 millioner mennesker: »At Etiopien eksploderer, er det sidste, man ønsker«

Etiopien

Der bor 106 millioner mennesker i Etiopien. Befolkningen vokser med 2,85 procent årligt.

Landet huser 850.000 flygtninge. I de første 8 måneder af 2017 kom 72.000 til, primært fra Sydsudan, men også fra Eritrea og Somalia.

Hovedstaden Addis Ababa er et strategisk centrum i regionen, der er hjemsted for Den Afrikanske Union, vært for fredsforhandlinger mellem de stridende parter i Sydsudan og fast spiller i kampen mod terrorgruppen al-Shabaab i Somalia.

Regeringen består af ét parti, der har alle pladserne i parlamentet. Partiet er en koalition mellem etniske grupper fra Oromia, Amhara, det sydlige Etiopien og Tigray.

