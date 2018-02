Tyske ministerier blev systematisk hacket i et helt år Russiske hackere stod ifølge efterretningskilder bag et storstilet angreb, der trængte helt ind i Tysklands inderste magtkammer.

I over et år har hackere, formentlig fra den russiske gruppe APT28 eller ’Fancy Bear’, kunnet følge med i oplysninger og kommunikation hos det tyske udenrigsministerium og forsvarsministerium.

Det oplyser et helt tredje ministerium, indenrigsministeriet, der har ansvaret for den indre sikkerhed i Tyskland.

»Vi kan bekræfte, at der for tiden gennemføres en undersøgelse af en hændelse med sikkerheden, der har ramt statslig informationsteknik og netværk«, siger en talsmand for ministeriet til nyhedsbureauet DPA.

Ministeriet navngiver ikke bagmændene til angrebet, men uden for citat siger kilder i den tyske efterretningstjeneste til DPA, at det er APT28, der står bag.

Angrebet efterforskes med hjælp fra FBI

Det er den tyske regerings kontor for informationssikkerhed (BSI) og efterretningstjenesten BfV, som sammen efterforsker sagen med hjælp fra amerikanske FBI.

I over et år har hackerne haft adgang til det særlige og beskyttede netværk IVBB Berlin-Bonn, som blev oprettet, da det genforenede Tyskland gjorde Berlin til sin hovedstad. Nettet regnes for mere sikkert end det i parlamentet, som politikere kan bruge med iPads og mobiltelefoner.

Omfanget af angrebet ikke oplyst endnu

Hvilke og hvor mange informationer, hackerne på den måde har fået indsigt i, er endnu ikke oplyst. Men indenrigsministeriet erklærer, at angrebet, der blev afsløret i december, er »isoleret og under kontrol«.

Ved at anbringe ondsindet software, såkaldt malware, i de tyske systemer, har hackerne kunnet tappe dem for informationer.

APT28, der også kendes som Fancy Bear, er en af verdens mest frygtede hackergrupper og menes at have tætte forbindelser til den russiske regering.

Hackede Hillarys mail-konto

Gruppen menes at have hacket sig ind i amerikanske systemer under den amerikanske valgkamp i 2016 og offentliggjort e-mails fra Hillary Clinton. I 2015 stod Fancy Bear bag et angreb på den tyske Forbundsdag, der var så omfattende, at hele it-systemet i parlamentet måtte udskiftes.

Tysklands største avis, Bild, skriver dog, at APT28 ikke står bag angrebet – »det var bedre og mere raffineret udført« og krævede en lang forberedelse, skriver avisen. Bild mener dog også, at angrebet var iværksat fra Rusland.

20 hacker-angreb om dagen

Den tyske regering oplyser, at den udsættes for omkring 20 forsøg på hacking hver dag. Netop cyberkrigen var et hovedtema på den internationale sikkerhedskonference i München forrige weekend, hvor lederen af den tyske udenrigstjeneste, Daniela Schwarzer, sagde til Politiken:

»Det her er en meget stor trussel. Vi har endnu ikke set det egentlige potentiale i den type angreb«.

Før det tyske valg i efteråret sagde indenrigsminister Thomas de Maizière, at det russiske cyberangreb på Tyskland var »forventet«.