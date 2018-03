Kæmpe amerikansk sportskæde dropper salg af semiautomatiske skydevåben Efter skoleskyderi i Florida kan man ikke længere købe semiautomatiske skydevåben i Dick's Sporting Goods. Kæden indførte også et salgsstop i 2012, men det holdt kun et år.

I USA slikker man stadig sårene efter 14 elever og tre medarbejdere omkom under et skoleskyderi forrige uge på et gymnasium i Parkland, Florida.

Derfor er den amerikanske våbendebat plusset op på ny. Det er en debat, der er mættet af følelser, og mange virksomheder har trukket deres støtte til den kontroversielle interesseorganisation National Rifle Association tilbage. Det gælder blandt andet biludlejningsfirmaet Hertz, forsikringsvirksomheden MetLife og Delta Air Lines.

I dag har en af landets største sportskæder Dick's Sporting Goods stoppet salget angrebsrifler i sine butikker. Kæden består af 610 butikker, der er fordelt i 47 stater, og her har man indtil nu blandt andet kunnet købe en semiautomatisk riffel som en Colt AR-15.

Foto: Jessica Hill/AP En betjent fra Connecticut State Police fremviser en AR-15 riffel.

Men efter skoleskyderiet i Florida er det fra i dag slut. Kunderne i den amerikanske kæde kan heller ikke længere købe de såkaldte 'high-capacity magazines', der kan monteres på skydevåben, så det kan opbevare og affyre endnu flere patroner, uden man skal skifte magasin. Kædens våbenafdeling er fremover også lukket land for de amerikanere, der endnu ikke er fyldt 21 år.

Støtter stadig 'Second Amendment'

»Nok er nok«, siger topchefen af den 70 år gamle sportskæde, Edward Stack i følge New York Times.

»Da vi så, hvad der var sket i Parkland, var vi rystede. Nu tager vi et standpunkt og fortæller folk, hvad vi mener. Forhåbentlig vil det medvirke til, at folk begynder at tale sammen«, siger han.

Dick's Sporting Goods har dog ikke fjernet alle våben fra deres butikker i det våbenglade land. Kæden er stadig en solid støtter af 'the Second Amendment', der blev skrevet ind i USA's forfatning i 1791 og giver amerikanerne lov til at bære våben. Derfor kan man også stadig købe forskellige sports- og jagtvåben, som en del af kædens sortiment, ligesom man også kan købe løbesko, tennisketsjere og fleecetrøjer.

Og det er slet ikke første gang, at sportskæden stopper salget af semi-automatiske skydevåben. I 2012 dræbte 20-årige Adam Lanza 20 børn og seks voksne på Sandy Hook Elementary School i Newtown, Connecticut.

Herefter meldte kæden, at det var slut med at købe semi-automatiske skydevåben. Men det stop varede ikke lang tid, for året efter slog den Dick's-ejede friluftskæde Field & Stream dørene op for første gang, og den havde semi-automatiske skydevåben som en del af repetoiret.

Men selv om det er anden gang, at kæden fjerner de semi-automatiske skydevåben fra sortimentet, har det ikke forhindret topchefen Edward Stack i at fortælle om den »nye« firmapolitik i det populære 'Good Morning America' onsdag morgen, der bliver set af cirka 4,5 millioner amerikanere hver morgen.