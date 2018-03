Brexit kan øge tilbagebetalingstiden på Femern Briternes afsked efterlader et hul i EU’s budget, men Danmark nægter at betale mere. Det bringer EU-støtte til Femern-forbindelsen i fare, siger kommissær.

Med sin udtræden af EU efterlader briterne ikke kun en tom stol til fremtidens budgetforhandlinger. De efterlader også et stort hul i den europæiske pengetank.

Og det kan gå hårdt ud over en række af den europæiske unions anlægsprojekter og i Danmarks tilfælde betyde, at den planlagte og forsinkede Femern-forbindelse ikke er garanteret yderligere finansiel støtte.

Sådan lyder advarslen fra EU’s transportkommissær, Violeta Bulc.

»Femern er et af vores store transeuropæiske transportprojekter, og det var ikke blevet til noget uden støtte fra EU. Det vil kræve yderligere finansiering fremover, og det vil jeg gerne hjælpe med. Men det kræver, at vi har midlerne til det«, siger Violeta Bulc.

Stats- og regeringscheferne indledte i sidste uge diskussionen om EU’s flerårige finansielle ramme – der bedst kan defineres som unionens finanslov. Det flerårige budget er en rammeaftale, der sætter loftet for EU’s udgifter for den kommende budgetperiode. Den nuværende syvårige rammeaftale gælder til og med 2020, og fra 2021 skal en ny aftale altså være forhandlet på plads.

Som en del af Det Transeuropæiske Transportnetværk, som EU-Kommissionen står bag, er det ambitionen, at europæere fra 2030 smidigt og uden store omveje kan tage bilen fra Helsinki i Finland til Palermo i det sydlige Italien. Her er Femern-forbindelsen et afgørende led, og Femern A/S fik derfor tilsagn om 4,4 milliarder kroner.

Vi kan ikke give tilskud, hvis vi ingen penge har. Violeta Bulc, transportkommissær

Milliardbeløbet var betinget af, at selskabet bag kan dokumentere anlægsudgifter senest i 2019. En aftale, der siden er forlænget til 2020, hvor det første spadestik forventes at blive taget, ifølge Femern A/S. Projektet er 10 år forsinket på grund af den igangværende tyske proces for myndighedsgodkendelse, og transportkommissærens trussel er altså ikke helt uvæsentlig, hvis projektet forsinkes yderligere.

Økonomien bag Femern-forbindelsen er lagt ud fra en forudsætning om EU-støtte på mindst 10 procent af de samlede anlægsudgifter på 52,6 milliarder kroner. EU-støtten er derfor et vigtigt bidrag til realiseringen af projektet, og bliver tilskuddet mindre end de 10 procent, risikerer tilbagebetalingstiden at stige til 42 år, vurderer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Alligevel er man fortrøstningsfuld over for Femern-forbindelsens fremtid, skriver ministeriet i en mail til Politiken:

»Der vil være mulighed for at forlænge støtteperioden med yderligere 2 år til 2022. Hvis den tildelte EU-støtte på 4,4 milliarder kroner af den ene eller anden grund skulle bortfalde, ville det forlænge tilbagebetalingstiden for det samlede Femern Bælt-projekt med 6 år. Det ville gøre projektet økonomisk set mindre robust, men projektet ville kunne gennemføres«, skriver ministeriet.

Violeta Bulc, du er kommissær for et område, der har udmærket Femern-forbindelsen som et afgørende projekt for jeres Skandinavien-Middelhavs-rute. Er det her overhovedet en reel trussel?

»Det er rigtigt, men vi kan ikke give tilskud, hvis vi ingen penge har. Alt er på bordet lige nu, men der er projekter, der prioriteres højere end infrastruktur. Derfor håber jeg, at pengene følger med«.

Konfliktfyldte forhandlinger

Det kan i det hele taget gå hen at blive en konfliktfyldt budgetforhandling. Storbritannien var i 2016 den tredjestørste bidragyder til EU’s samlede budget, og kommissionen vurderer, at Brexit vil efterlade et hul i budgettet på 75-90 milliarder kroner hvert år.

Et centralt spørgsmål i forhandlingerne er derfor, hvorvidt EU fremover skal indstille sig på at have færre midler at gøre godt med, eller om de resterende 27 medlemslande skal lappe hullet i unionskassen ved at hæve deres bidrag.

Ved det uformelle EU-topmøde i fredags i Bruxelles fastholdt statsminister Lars Løkke Rasmussen, at det ikke må blive dyrere at være dansker. Og det må heller ikke blive dyrere at være europæer efter Storbritanniens exit fra EU næste år. Men den danske statsminister har langtfra flertal blandt EU-landene, hvor flere lande er indstillede på at følge opfordringerne fra EU-Kommissionen til at øge landenes bidrag til EU, når Storbritannien træder ud.

»Det her bliver ikke let, men det er ikke sådan, at jeg sidder helt isoleret tilbage. Der er en stribe lande, der har samme udgangspunkt som os«, sagde Lars Løkke Rasmussen til Ritzau efter mødet.

»Nu venter vi på, at kommissionen kommer med sit forslag senere på foråret, og så går de egentlige forhandlinger i gang. Her står vi på den position, at der også i Europa skal passes på pengene. For der er kun de samme mennesker til at betale«, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Danmark stiller årligt knap 18 milliarder kroner til disposition i EU, hvilket er knap 1 procent af bruttonationalindkomsten. Skal hullet efter Brexit fyldes ud, skal alle lande hæve deres bidrag med 0,07 procentpoint, viser beregninger fra Tænketanken Europa. Det vil svare til 1,5 milliarder kroner i Danmarks tilfælde.