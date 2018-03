Så er der handelskrig: Nu bliver Harley-Davidson-motorcykler og Jim Beam-bourbon dyrere Tusindvis af arbejdspladser på begge sider af Atlanten er i fare, efter at Trump har erklæret handelskrig – EU vil svare igen med bourbontold.

Planlægger man at køre foråret i møde på en nyindkøbt motorcykel fra Harley-Davidson eller at nyde de lysere aftener i selskab med en flaske Jim Beam-bourbon, er det en god idé at foretage investeringen snart.

Som et af flere strategiske svar i den truende handelskrig med Donald Trumps USA vil EU nemlig indføre en ekstra told på for eksempel de to nævnte varer. Ikke for at straffe producenterne af dem særskilt. Forklaringen er, at den store ’kubikkværn’ fremstilles i delstaten Wisconsin, hvorfra formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Paul Ryan, kommer, mens Mitch McConnell, lederen af det republikanske flertal i Senatet, i lighed med den berømte bourbon kommer fra Kentucky.

Det var forventet, at USA ville gøre noget på stålområdet, men han har valgt en uventet hård model. Det er en krigserklæring

Med andre ord vil EU ikke stiltiende se på, at Donald Trump starter den handelskrig, han i går på Twitter betegnede som »let at vinde«. Ifølge præsidentens planer vil USA indføre en ekstra told på 25 procent på stål, mens aluminium ifølge nyhedsbureauet Reuters pålægges 10 procent. Det vil ifølge eksperter i EU kunne betyde nedlæggelsen af 40.000 europæiske arbejdspladser.

Trump anklager lande for snyderi

Også Jens Ladefoged Mortensen, der er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet og forsker i international handelspolitik, ser på situationen med stor alvor.

»Det var forventet, at USA ville gøre noget på stålområdet, men han har valgt en uventet hård model. Det er en krigserklæring, simpelthen. Vi må forvente, at EU-Kommissionen, Kina og andre magter tager til genmæle«, siger Jens Ladefoged Mortensen.

Det amerikanske handelsministerium påbegyndte sidste år undersøgelser af, om USA er udsat for urent spil fra andre lande i handlen med stål og aluminium. I sidste måned sendte ministeriet sine undersøgelser til Trump. Siden har man ventet på præsidentens reaktion. Men de færreste havde forventet nye toldsatser på stål og aluminium som konsekvens af undersøgelserne.

»Vi har været forskånet for åben handelskrig i lang tid, men Trump har signaleret, at alle lande, som har store handelsoverskud med USA, snyder på en eller anden måde. Man kan blive bekymret, for handelsøkonomien er så tæt vævet sammen, at det vil ramme alle, når USA gør det her«, mener Jens Ladefoged Mortensen.

Han undrer sig over begrundelsen for den nye told på stål. »Bomben i det her er den tydelige kobling til national sikkerhed. Han italesætter det, som om amerikanske jobs og industri er truet, og at det er et sikkerhedsproblem«.

Jens Ladefoged Mortensen peger på, at der er en anden oplagt forklaring end sikkerhed på, at Trump lægger told på stålimport. En stor del af hans kernevælgere bor i delstater, hvor stålproduktionen er stor, og mange af disse vælgere har arbejde i sektorer, der har med stål at gøre.

Amerikanske aktier reagerede med et fald efter nyheden om den nye ståltold. Det skyldes ifølge Ladefoged blandt andet, at amerikanske virksomheder vil blive ramt af, at stål fra Kina vil blive væsentlig dyrere for dem at købe.

Men også i Europa var virkningen synlig på markedet. Aktierne hos Tysklands store stålfabrikant, ThyssenKrupp, faldt i går med omkring 1,5 procent, mens også bileksportøren Volkswagen faldt med godt 2 procent og Daimler med cirka 1,5 procent.

»EU må reagere beslutsomt«

Tysklands fungerende udenrigsminister, Sigmar Gabriel, »er stærkt bekymret« og siger til Funke Mediengruppe: »Et sådant verdensomspændende slag fra USA vil øjeblikkelig ramme vores eksport og arbejdspladser med stor kraft. EU må reagere beslutsomt på sådan en straftold fra USA«.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker afviser i en pressemeddelelse den amerikanske protektionisme og siger: »I stedet for at løse problemet vil dette tiltag kun forværre situationen. EU har været tæt på USA i mange årtier. Vi vil ikke se stiltiende til, mens vores industri rammes af uretfærdige foranstaltninger, der bringer tusindvis af europæiske arbejdspladser i fare«.