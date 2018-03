Skudepisode udløser alarm ved Det Hvide Hus

Hvem står reelt bag den virksomhed, som skal levere softwaren til et nyt valgsystem i Danmark?

Det har været en gåde. Og heller ikke landets folkevalgte måtte øjensynlig få det at vide. I stedet har leverandøren fortalt den halve historie og givet et urigtigt svar, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) for nylig videregav til Folketinget, da han blev bedt om at redegøre for, hvem de endelige ejere af Smartmatic er.

Smartmatic er det softwarefirma, som kommer til at udvikle den elektroniske rygrad bag kommende folketings- og kommunalvalg her i landet. Ifølge ministerens svar er Smartmatics endelige ejere et selskab i London. Men det passer ikke. Politiken kan i dag afsløre firmaets reelle struktur, som leder til Curaçao.

»Der er tale om kritisk infrastruktur, og vi har at gøre med en potentiel risiko for at manipulere med valg. Vi skal vide, hvem der står bag. Og det er kritisabelt, at vi har fået et urigtigt svar på det spørgsmål«, mener folketingsmedlemmet Stine Brix fra Enhedslisten.