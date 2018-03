Polen undskylder for fordrivelsen af jøder i 1968

Den polske præsident, Andrzej Duda, undskylder over for jøder, der for 50 år siden blev fordrevet fra Polen af den kommunistiske regering, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er en undskyldning, som hilses velkommen af det jødiske samfund.

»Det frie og uafhængige Polen af i dag, altså min generation, er ikke ansvarlig og behøver ikke at undskylde. Men til dem, der blev fordrevet, vil jeg gerne sige: Jeg beder jer tilgive republikken, polakkerne, Polen på daværende tidspunkt for at have udført en så skamfuld handling«, siger Duda.

50-året for fordrivelsen af mindst 12.000 jøder kommer, samtidig med at forholdet mellem Israel og Polen forværres.

Det skyldes en ny kontroversiel Holocaust-lov i Polen. Den gør det til en forbrydelse at sige, at Polen på nogen måde bidrog til udryddelsen af tre millioner polske jøder under Anden Verdenskrig.

Det kan give tre år i fængslet at hævde. Også selv om historikere i årevis har kunnet påvise, at grupper af polakker hjalp den tyske nazihær mod den forsvarsløse jødiske befolkning i landet.

Duda afleverede sin undskyldning for jødernes behandling i 1968 under en tale på universitetet i Warszawa.

Fordrivelsen af jøderne skete, samtidig med at det kommunistiske regime kvalte et polsk studenteroprør.

Historikere har betegnet de polske jøders skæbne for 50 år siden som en rest af antisemitismen trods læren fra Holocaust.

Den tidligere formand for det israelske parlament og Israels ambassadør i Polen Shevah Weiss er blandt tilhørerne på universitetet.

»Jeg accepterer undskyldningen«, siger han.

En del af de fordrevne polske jøder i 1968 flygtede til Danmark.

ritzau