Ifølge forfatningen er det sidste præsidentvalg for Putin, der dog tidligere har fået den ændret til egen fordel. Embedsperioden er 6 år, og han vil i 2024 have styret Rusland 24 år.

Overalt i Rusland reklameres der for at få deltagelsen i præsidentvalget på søndag op på eller helst over 70 pct. Ifølge den nyeste meningsmåling vil 71,6 pct. stemme.

Besøg på kommunistisk mønsterlandbrug: Her ville Lenin have følt sig hjemme Syd for Moskva ligger et mønsterlandbrug, hvor arbejderne tjener dobbelt så meget som en universitetsprofessor, og hvor skoler, børnehaver, lægehus og stalde er tiptop. »Moderne, konkurrencedygtig kommunisme«, kalder direktøren det.