Tidligere amerikansk toprådgiver: »Nogen burde sige til iranerne, at de skal passe på i Syrien« Tidligere toprådgiver for Bill Clinton og Barack Obama advarer mod iransk ekspansion. Men Europa skal sørge for at holde Iran inde i den atomaftale, som Trump truer med at opgive.

Den syriske hær rykker hver dag tættere på oprørernes sidste holdepunkter i det østlige Goutha uden for Damaskus, som oprørerne har kontrolleret siden 2013, og præsident Bashar al-Assad nærmer sig en militær sejr. Men han står tilbage med et ødelagt land og vil stå svagt i kommende forhandlinger om landets og styrets fremtid.

»Intet vil blive som før for Bashar al-Assad«, lyder vurderingen fra Robert Malley, der 2014-17 var medlem af præsident Barack Obamas nationale sikkerhedsråd i Det Hvide Hus. Han var også leder af USA’s delegation under forhandlingerne mellem Iran og USA samt flere europæiske landes delegationer, da det handlede om afviklingen af Irans kontroversielle atomprogram.

Topdiplomat Robert Malley er født i USA i 1963. Flere års skolegang i Frankrig. Uddannet i politisk videnskab. I dag formand for tænketanken International Crisis Group. Medlem af National Security Council i Det Hvide Hus og Mellemøst-rådgiver for præsident Bill Clinton 1994-2001. Medlem af National Security Council og Mellemøst-rådgiver for præsident Obama 2014 - 2017.

Robert Malleys centrale placering i Obama-regeringen og som deltager i Camp David-forhandlingerne i 2000 mellem USA, Israel og palæstinenserne giver hans analyser om Syrien og Iran – og Mellemøsten i det hele taget – stor vægt, og han er mildt sagt ikke optimistisk.

Ideen om Israel og en palæstinensisk stat side om side er død, vurderer han, og demokraten Robert Malley nægter at give præsident Donald Trump og hans mellemøstpolitik skylden for det.

»Siden indgåelsen af Oslo-aftalen i 1993 er det kun gået tilbage. Alle har lidt nederlag, så det vil være for let for alle os, der i flere årtier ikke har formået at finde en løsning, at optræde som skolemestre«, siger Robert Malley, som i dag er formand for tænketanken International Crisis Group i Washington og Bruxelles. Han fortsætter:

»De politiske ledere i Israel har begravet tostatsløsningen, og når jeg taler med unge palæstinensere, er det heller ikke aktuelt for dem«.

Syrien som kampplads

Politiken mødte Robert Malley i den udenlandske presseklub i Paris, samtidig med at den syriske hær intensiverede sin offensiv mod oprørerne i Goutha i nærheden af Damaskus.

Men selv efter en militær sejr til styret og dets russiske og iranske allierede er det langtfra sikkert, at civilbefolkningen kan ånde lettet op.

Syrien risikerer at blive en kampplads, hvor kurdere, iranere og tyrkere kæmper om indflydelse, mens Rusland vil bevare sine militære og politiske støttepunkter i landet, vurderer Robert Malley.

Han advarer mod at give Iran frit spil.

»Nogen skulle sige til iranerne, at de skal passe på i Syrien. En militær konfrontation med Israel er ikke umulig«. Robert Malley henviser til, at Irans aktivitet i Syrien også hænger sammen med, at iranerne forsøger at etablere en form for ’sikkerhedsgrænser’, sikkerhedszoner, rundt om deres eget land, som det sker i Syrien, Libanon og med støtten til oprørerne i Yemen.

Intet bliver som før

Det betyder også, at iranerne vil fastholde deres indflydelse i fremtidens Syrien, som ifølge Robert Malley måske får karakter af flere selvstyrende områder i forbindelse med en kommende fredsordning.

Præsident Bashar al-Assads skæbne og fremtid er usikker. Robert Malley har aldrig anset spørgsmålet om den syriske leders personlige skæbne for afgørende for etableringen af en form for overgangsstyre i Syrien.