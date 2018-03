Rusland-ekspert: May har ingen effektive våben over for Rusland Den britiske premierminister har annonceret sanktioner over for Rusland efter et nervegasangreb mod en eks-spion. Men det får ikke Putin til at ændre adfærd, mener Rusland-ekspert.

Theresa May rammer ikke den russiske regering særligt hårdt, selv om hun udviser 23 russiske diplomater og afbryder alle forbindelser mellem Storbritannien og Rusland på højt politisk niveau.

Det mener Søren Riishøj, der er lektor emeritus ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet og ekspert i Rusland og Østeuropa.

Det er ellers den straf, den britiske premierminister har annonceret, efter den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans datter søndag blev udsat for drabsforsøg med en nervegas i byen Salisbury i England.

Det er svært at se, hvilke instrumenter der kan få Rusland til at ændre adfærd Søren Riishøj, ekspert i Rusland og Østeuropa

Typen af nervegas er udviklet i Sovjetunionen, og det har ledt til mistanken, men Rusland har ifølge May svaret med »total foragt« på hendes krav om, at landet kommer med en forklaring. På den baggrund har hun fastlagt sanktionerne.

»Indtil videre er det den sædvanlige moderate reaktion. Hun gør formentlig det her, fordi briterne ikke har det fældende bevis mod Kreml endnu«, siger han.

Den britiske leder har desuden annonceret, at ingen ministre eller medlemmer af kongefamilien vil deltage, når Rusland afholder VM i fodbold til sommer.

Kun dårlige muligheder

Uanset om May kommer i besiddelse af selve ordren til at slå den tidligere spion ihjel, har hun kun svage muligheder for at straffe Rusland, mener Søren Riishøj.

»Det er svært at se, hvilke instrumenter der kan få Rusland til at ændre adfærd. Efter annekteringen af Krim er der jo sanktioner i forvejen«, siger han.

Hun kan lukke alle russiske medier i Storbritannien og udvise de russiske journalister, men for en nation, der sætter ytringsfrihed højt, ville det se mærkeligt ud, pointerer Riishøj.

Alternativt kan hun forsøge at ramme de russiske rigmænd, der har bopæl i Storbritannien, for deres utilfredshed vil være til at føle for præsident Putin.

»Men de er jo også smarte nok til at trække deres formue ud i tide i lande, hvor de er truede. Så det er en usikker størrelse«, siger Søren Riishøj.

Sanktioner giver bagslag

Mordforsøget har efterladt Sergej Skripal og hans datter i koma.

Hvis Vladimir Putin eller hans regering i Kreml er involveret, er det blot endnu et eksempel på en offensiv udenrigspolitik, der ikke påvirkes af sanktioner vestfra.

Sanktionerne fra de vestlige lande efter annekteringen af Krim har ikke som håbet intimideret Putin.

»Der var i forvejen en vis stemning i Europa for at bløde op på sanktionerne, fordi de får Putin til at være hårdere i filten. De ændrer i hvert fald ikke hans adfærd. Den russiske økonomi går jo faktisk lidt frem nu, hvor de er blevet mere selvforsynende«, siger han.

Kold luft fra Kreml

Søren Riishøj tvivler på, at Kreml overhovedet står bag angrebet. Det ligner ikke deres politik at gøre noget så opsigtsvækkende lige før et valg og ret kort tid før afholdelsen af fodbold-VM.

Det er mere sandsynligt, at den russiske mafia, som regeringen ikke har fuld kontrol over, er ansvarlig. I så fald kan det blive meget svært for May at hægte angrebet direkte på Putins kappe.

Rusland fastholder, at landet ikke er involveret i brugen af nervegas.

»Vi finder disse fjendtlige handlinger totalt uacceptable, ikke retfærdiggjorte og kortsigtede«, skriver Udenrigsministeriet i Moskva ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ministeriet varsler et hurtigt svar på det, de kalder en konfrontation fra britisk side.