Trump får en lussing af sine egne kernevælgere

Donald Trump fik en lussing per stedfortræder, da Det Republikanske Parti onsdag tabte en plads i Kongressen i en ellers stensikker kreds i hjertet af præsidentens kerneland, der er propfuldt af hvide arbejdervælgere.

Den 33-årige demokrat Conor Lamb vandt et nervepirrende opgør om en ledig plads i Repræsentanternes Hus med blot 0,2 procentpoint over sin republikanske modstander Rick Saccone.

Valgkredsen i mineområderne i det vestlige Pennsylvania blev ved præsidentvalget vundet af Donald Trump med mere end 20 procentpoint. Kredsen var så sikker, at ingen demokrat i 2016 overhovedet stillede op mod det daværende republikanske medlem af Repræsentanternes Hus, Tim Murphy.

Suppleringsvalget blev udløst, da Murphy gik af efter en sag om utroskab – den ellers stærke abortmodstander opfordrede sin elskerinde til at få en abort.

Selv om valget kom på ryggen af denne skandale, og at den republikanske kandidat var mildt sagt svag og lige så interessant som facaden på et revisionsfirma, er konklusionen, at vælgerne massivt har vendt præsidentens Republikanske Parti ryggen.

Trump: Han lød som mig

Resultatet styrker demokraternes drømme om at overtage magten i Kongressen ved efterårets midtvejsvalg – og måske et decideret jordskredsvalg.

Når partiet kan vinde i en valgkreds som denne, så kan det ske i snesevis af valgkredse, der har været anset som umulige for demokraterne. Den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, er for eksempel valgt i en langt mindre sikker kreds.

Lamb vandt ved at kopiere min politik, sagde Trump i et forsøg på at nedtone nederlaget. »Den unge mand, der stillede op, sagde, ’hey, jeg er ligesom Trump’«, sagde præsidenten, da han talte ved et fundraisingarrangement i Californien. »Han førte en valgkamp, hvor han sagde meget pæne ting om mig, og jeg tænkte ’er han republikaner eller hvad?’. Han lyder som en republikaner i mine ører«.

Lamb har på en række punkter ikke opført sig som en traditionel demokrat. Han er modstander af markante stramninger af den liberale våbenlov og støtter Trumps told på stål og aluminium – to synspunkter, der er populære i en valgkreds fuld af jagtgeværer og sværindustri.

Modstand mod skattelettelser

Men den unge, karismatiske demokrat, som selv modstanderne anerkender er et stort politisk talent, gik hårdt til angreb på Trumps skattelettelser, som han kaldte en foræring til de rigeste, og på forsøget på at afskaffe sundhedsreformen Obamacare.

Den økonomiske dagsorden, som Lamb vandt på, lægger en grydeklar strategi for demokrater i lignende kredse. Obamacare er ikke længere det hadeobjekt, som det var for blot 3-4 år siden, og skattelettelserne, der overvejende ligger i toppen, er ikke populære.

Mens demokrater i mere venligtsindede valgkredse kan satse på at mobilisere deres egne vælgere til kamp mod Donald Trump, viser Conor Lambs valgsejr, at partiet også har muligheder dybt inde i Trumpland.