USA: Russiske hackere brød ind i vores el- og vandforsyning USA har afsløret »ondsindede cyberangreb« på centrale dele af vestlig infrastruktur for at kunne manipulere med el- og vandforsyning.

Har Rusland ved diskret hacking gjort sig i stand til at afbryde afgørende vestlige energi-netværk?

Det er klassisk militær taktik at gå efter forsynings-sikkerheden hos modparten. Og USA mener, at Rusland har hacket sig ind på både amerikanske og europæiske atomkraftværker, elnetværk, styringen af vandværker, flyvning og centrale produktionsvirksomheder, så Rusland i tilfælde af en konflikt - eller ved lejlighed – kan afbryde centrale dele af vestlig infrastruktur.

Derfor har USA torsdag indført økonomiske sanktioner mod en række russiske enkeltpersoner og virksomheder, som anklages for »ondsindede cyberangreb«.

Samtidig indføres andre nye sanktioner mod russere og russiske selskaber, som anklages for indblanding i det seneste amerikanske præsidentvalg.

Parat til at bryde ind

Det amerikanske sikkerhedsministerium, Homeland Security, fremfører, at russiske hackere er brudt ind i systemer med adgang til - foreløbig - ikke navngivne kraftværker og central infrastruktur.

Hackerne har ikke forsøgt at afbryde vestlig elektricitetsforsyning – men de har skaffet sig viden om, hvordan de angiveligt kan »manipulere« eller ligefrem afbryde el- og vandforsyning og andre dele af infrastrukturen, som er nødvendig for, at samfund kan holde sig kørende.

Ministeriet og FBI betegner denne aktivitet som »et flertrinsangreb begået af den russiske regerings hackere, der gik efter netværk hos mindre virksomheder, hvor de plantede skadelig kode, såkaldt malware, og gennemførte såkaldt spear phishing«.

Det vil sige, at de målrettet lokkede medarbejdere til at aktivere links, der gav hackerne fjernadgang til netværk i energisektoren.

Efter at have fået adgang udspionerede den russiske regerings cyberagenter - ifølge ministeriet og FBI - netværkene, og de indsamlede oplysninger om elektroniske sikrings- og overvågningssystemer.

Den usædvanlige afsløring er et resultat af samarbejde mellem sikkerhedsministeriet og forbundspolitiet FBI.

Vestlige efterretningstjenester har ifølge New York Times kendt til hacker-angrebene i halvandet år, og både Homeland Security og FBI har siden juni advaret forsyningsselskaber om hackernes teknik og taktik ved indbrud i deres systemer.

Hackerne er angiveligt ikke de samme, som mistænkes for at blande sig i det amerikanske valg.