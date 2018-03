Egypten stopper menneskesmuglere, og EU indstiller kritikken af landets brud på menneskerettigheder

Instruktører og skuespillere langer ud efter tidligere Monty Pyhton-stjerne Terry Gilliam efter kommentarer om #MeToo.

I et interview med AFP kritiserer den britiske skuespiller og instruktør #MeToo for at være blevet en »folkedomstol«, der »offergør« voksne mennesker, der udmærket godt vidste, hvad de gik ind til.

»Jeg tror, at nogle mennesker har fået meget ud af at møde Harvey [Weinstein], og andre har ikke. De, der vidste, hvad de lavede, fik noget ud af det. Det her er jo voksne mennesker med en masse ambitioner, vi taler om«, siger han.

Gilliam mener, at »en nat med Harvey« ganske enkelt var en pris, man kunne betale.