Svensk beredskabsstyrelse: Den offentlige støtte til islamister kan true samfundet Myndighederne har givet bevillinger til organisationer, der har islamistiske synspunkter. Det kan hindre integrationen i landet, advarer Myndigheten för Samhällsskydd og Beredskab.

Der er grund til omtanke, når muslimske organisationer støttes.

Er de knyttet til Det Muslimske Broderskab - enten direkte eller ved at dele den dogmatiske organisations opfattelser - så risikerer myndighederne at bidrage til at skabe splittelse i samfundet.

For Broderskabets ideologi dyrker opfattelsen af et 'dem og os' og påvirker integrationen negativt.

Det er konklusionerne i en rapport om islamisk aktivisme, som den svenske beredskabsstyrelse, Myndigheden for Samhällsskydd og Beredskab (MSB), netop har udgivet.

Råd: Pas på med statsstøtten til religiøse grupper

Ukritisk støtte til organisationer, der bygger på Broderskabets tankegods, kan skade svenske muslimer, der ikke deler de strenge og fundamentalistiske synspunkter. Er man fra statens side ikke opmærksom, så kan skattepenge ende hos mindre grupper, hvis budskaber underminerer samfundets værdier såsom ytringsfrihed, ligestilling og tolerance over for seksuelle minoriteter, konstaterer docent Aje Carlbom fra Malmøs Universitet i rapporten.

Det kan være med til at skabe radikalisering, når yderligtgående organisationer spreder budskabet om, at de er ofre for islamofobi og direkte had til muslimer i den vestlige verden, fortsætter han.

Rapporten offentliggøres kort efter en omstridt domsafsigelse, hvor en mand, der var tiltalt for at mishandle sin hustru, blev frifundet. Det viste sig efterfølgende, at et par af lægdommerne havde islamistiske synspunkter og at den ene, en repræsentant for Centerpartiet, tidligere har gjort sig til talsmand for særlove for muslimer i Sverige. De to lægdommere er nu sat af bestillingen.

Senest har det ifølge svenske medier vist sig, at staten har givet økonomisk støtte til den såkaldte studieforening Ibn Rushd, selv om den tidligere har haft talere, som har taget afstand fra homoseksualitet og talt for at udslette Israel, på besøg til sine arrangementer.

Anneli Bergholm Söder, der er chef for MSB's operative afdeling, efterlyser i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten mere viden om den islamistiske informationspåvirkning og dens følger for polariseringen i samfundet.

I februar advarede hun mod følgerne af muslimske ekstremisters arbejde: »Propagandaen for rekrutteringen til Islamisk Stat var effektiv i og med 300 mennesker tilsluttede sig terrorsekten. Derfor er vi nødt til at komme med en vurdering af, om den ikke-voldelige propaganda kan have en effekt i vort samfund. Vi så, at den ikke-voldelige propaganda fortsatte i Sverige«.

Ideologi står i vejen for integrationen

I den nye rapport peger Carlbom på, at der ikke så meget er tale om nogen tætte forbindelser fra blandt andet svenske muslimske organisationer til Det Muslimske Broderskab i Egypten, men at der er flere grupper og sammenslutninger, der deler dens synspunkter, og som løseligt er tilknyttet en række tilsvarende organisationer i Europa.

Det giver først og fremmest integrationsproblemer, fremgår det: »Broderskabstilknyttede organisationer i Europa er generelt ændret til identitetspolitiske aktivister, som i neo-etnisk ånd forsøger at konstruere 'muslimer' som en ensartet minoritet med fælles interesser uden at tage hensyn til den etniske og kulturelle opdeling«.

Blandt andet har Yusuf al-Qaradawi, en af broderskabets førende ideologer, argumenteret for, at muslimer skal forblive deres egen gruppe i de europæiske samfund for at bevare den islamiske tro, for eksempel ved at have sine egne ghettoer.