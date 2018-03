26-årig radikaliseret småkriminel var i politiets søgelys inden angreb i supermarked Islamisk Stat hævder at stå bag formodet terrorangreb i Frankrig

Islamisk Stat hævder via gruppens talerør Amaq at stå bag både skuddrab og gidseltagning, der tidligere i dag fandt sted i den sydfranske by Trèbes. Det skriver Ritzau, som citerer det tyske nyhedsbureau Dpa.

Den mistænkte skal ifølge den franske indenrigsminister, Gérard Collomb, være identificeret som en 26-årig fransk-marokkansk mand, der af de franske myndigheder beskrives som småkriminel og radikaliseret.

Den mistænkte fransk-marokkaner var allerede i politiets søgelys, men intet tydede ifølge dem på, at han ville udføre angrebet.

Han skal ifølge det franske indenrigsministerium have handlet alene.

Frankrigs premierminister, Edouard Philippe, siger, at alt tyder på, at der er tale om et terrorangreb. Derfor har anklagemyndigheden i Paris indledt en terrorefterforskning.

Mindst tre dræbte

Inden den mistænkte trængte ind i supermarkedet i byen Trèbes, skal han angiveligt have kapret en bil i den nærliggende by Carcassonne, dræbt bilens fører med et skud i hovedet og skudt efter en gruppe politimænd, der var på løbetur.

Inde i supermarkedet skød og dræbte den mistænkte yderligere to personer og tog efterfølgende otte mennesker som gidsler.

Den mistænkte gerningsmand krævede, at de franske myndigheder løslod Salah Abdeslam, der er hovedtiltalt og eneste overlevende efter angrebene i Paris i november 2015. Han har siden sin anholdelse 18. marts 2016 siddet varetægtsfængslet i Frankrig.

Under gidseltagningen skal en fransk politimand efter sigende have ofret sig selv som gidsel i bytte for en kvindelig gidsel. Politimanden efterlod sin telefon på bordet, så de franske styrker kunne høre, hvad der foregik inde i supermarkedet.

Efter at have hørt skud stormede de franske styrker supermarkedet omkring klokken 15. Her blev den mistænkte skudt og dræbt.

Ifølge nyhedsbureauet AP kalder en kilde i det franske indenrigsministerium de tre døde og tre sårede for »en midlertidig vurdering« og oplyser, at tallet kan stige.

Skyderiet og gidseltagningen er ifølge The Guardian det først formodede terrorangreb, siden den franske præsident Emmanuel Macron strammede anti-terrorlovgivningen.

Der har siden 2015 været en række blodige angreb i Frankrig, hvor flere end 230 mennesker er blevet dræbt.