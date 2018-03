Ny omfattende rapport: Vi presser naturen og antallet af dyrearter verden over Flere hundrede eksperter fra det meste af kloden tegner et dystert billede af naturens tilstand. Der er tilbagegang over næsten hele linjen, og det er dårligt nyt, også for mennesker.

Om 40 år vil der ikke længere findes fiskebestande, der kan udnyttes, i Asien-Stillehavsregionen. I hvert fald ikke, hvis den nuværende praksis fortsætter.

Det er et af de mere grelle eksempler på konsekvenserne af den generelle tilbagegang i naturens mangfoldighed - antallet af arter - som oprulles i en ny rapport, den mest omfattende af sin art siden 2005.

Den er udarbejdet af over 550 eksperter fra mere end 100 lande for Ipbes, en platform for biodiversitet og økosystemtjenester, der har 129 lande som medlemmer.

Og det er ikke ligegyldigt for os mennesker, fastslår Ipbes' formand, Sir Robert Watson.

»Det underminerer velfærd kloden over og truer på længere sigt vores fødevare- og vandforsyning«, siger han til nyhedsbureauet AP.

I Nord- og Sydamerika, som udgør en af de fire regioner i rapporten, er der i dag kun halvt så meget ferskvand til rådighed per person, som der var i 1960'erne. Over halvdelen af regionens befolkning mangler sikkerhed for vandforsyning.

»Den økonomiske værdi af den landbaserede naturs bidrag til mennesker skønnes at svare til regionens bnp, men næsten to tredjedele af disse bidrag er i tilbagegang. Menneskeskabte klimaændringer, som påvirker temperatur, nedbør og ekstremt vejr, får i stigende grad tabet af biodiversitet til at accellerere«, siger Jake Rice, den ene af de tre forskere, der har ledet arbejdet for denne region.

Vi bliver ved med at låne af fremtiden for at leve godt i dag Jake Rice, forsker

I Europa og Centralasien (det tidligere Sovjetunionen) er det det stadigt mere intensive landbrug og skovbrug, som fører til en tilbagegang i biodiversiteten, selv om der også er eksempler på bæredygtigt landbrug og skovbrug, som styrker biodiversiteten og naturens bidrag til menneskers eksistens.

Der er 15 procent mindre ferskvand per person end i 1960 i regionen. Mindst 42 procent af dyre- og plantearterne på land er gået tilbage i løbet af det seneste årti. En fjerdedel af landbrugsjorden i EU er berørt af erosion. Vådområderne i Vest- og Centraleuropa er blevet 51 procent mindre siden 1970. I samme område er 37 procent af arterne af ferskvandsfisk truet af udryddelse.

Og endelig forbruger hele regionen, undtagen Østeuropa, langt flere naturressourcer, end regionen selv kan levere, hvis man vil undgå at tære på naturkapitalen.

»Vi bliver ved med at låne af fremtiden for at leve godt i dag. Vi har brug for at tænke økonomi på en anden måde med en højere ansvarlighed i forhold til fremtidens omkostninger ved de fordele, vi får i dag«, siger Jake Rice.

Tilbagegangen skyldes øget forbrug, stigende befolkningspres, forurening og klimaændringer.

Der er også lyspunkter i rapporten. For eksempel at der er kommet mere skov i Nordøstasien og Sydasien, men også i Asien er mange arter i tilbagegang. Og otte ud af ti af verdens mest plastforurenede floder findes i Asien. De bidrager med op til 95 procent af plastforureningen af verdenshavene.

I Afrika er naturen også under hårdt pres, samtidig med at over 60 procent af landbefolkningen er direkte afhængig af den vilde natur for at overleve. Det er den højeste andel på noget kontinent.

Ipbes' formand, Robert Watson, påpeger, at naturens tilstand og arternes mangfoldighed drejer sig om mere end vores fysiske overlevelse.

»Det er centralt ikke alene for vores overlevelse, men for vores kultur, identitet og livsglæde. Nogle arter er truet af udryddelse. Andre vil gå ned i antal. Det bliver et mere ensomt sted. Det er et moralsk spørgsmål. Har vi mennesker ret til at få dem til at uddø?«, siger Robert Watson.