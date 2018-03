Flygtninge, der får nej til asyl i Danmark, ender i Paris Afghanere, der får nej til asyl i Danmark, dukker op i Paris og blander sig med afviste flygtninge fra andre EU-lande. Frankrig er blevet en flygtningemagnet.

Når man står af toget på Gare du Nord i Paris og går lidt mod nordøst i stedet for sydpå mod centrum, får man øje på noget, der ikke helt stemmer med den sædvanlige turistversion af den franske hovedstad.

Spredt langs kanaler og under broer bor flere tusind flygtninge i små billige campingtelte, mens de forsøger at holde liv i håbet om, at de kan få lov at blive i Europa. Nogle bor sådan i måneder og år.

Hver dag ankommer mellem 50 og 100 nye flygtninge eller migranter til Paris, oplyser de frivillige grupper i byen, som leverer mad, tøj, telte og juridisk hjælp til de strandede. Mange er fra Afrika eller Mellemøsten og er for nylig kommet til Europa via Italien eller Grækenland.

Men et stigende antal er flygtninge og migranter, som har fået afslag på asyl i Danmark eller andre EU-lande, og som tager til Frankrig i et sidste forsøg på at hægte sig fast i Europa på lovlig vis. Lige nu er det især afghanere, der strømmer ind i Paris, fordi de afvises i andre lande.

Vi møder tre afghanske mænd, der har været nogle år på et asylcenter ved Aalborg og netop er stået af bussen i Paris. De spørger os om vej til et asylcenter. Vi fortæller, at de nok må indstille sig på at slå et telt op på gaden.

Frankrig er ligesom mange andre europæiske lande i fuld gang med at stramme udlændingereglerne, men alligevel har afghanere større chance for at få asyl her end i de fleste andre europæiske lande.

Sidste år fik 83 procent af de afghanere, der kunne søge om asyl efter den normale procedure, rent faktisk asyl eller beskyttelse i Frankrig. I Danmark fik kun 17 procent asyl.

Egentlig burde Frankrig ifølge den såkaldte Dublin-aftale kunne afvise så godt som alle flygtninge og migranter, fordi praktisk talt alle er blevet registreret i et andet EU-land, inden de når frem til Frankrig. Aftalen betyder, at det EU-land, der først tager en flygtning eller migrants fingeraftryk, er ansvarlig for behandling af vedkommendes asylansøgning.

Men sagsbehandlingen er kompliceret, og der begås så mange procedurefejl, fortæller flygtningejuristen Florence Smidt-Nielsen, og så ender det med, at en del flygtninge slipper helskindet gennem papirjunglen og får lov at søge om asyl i Frankrig.

Andre vælger – hvis der er et afslag i sigte – at gå under jorden og leve illegalt.