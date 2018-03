Det afgørende for Sisi er, at der bliver en relativ høj valgdeltagelse. Ved sidste valg var den angiveligt på 47 procent.

Præsident Sisis modkandidat er Moussa Mostafa Moussa, som indtil for nylig var en af Sisis største supportere.

Det egyptiske præsidentvalg finder sted over tre dage, 26-28. marts.

Valg i Egypten: »Præsident Sisi forsøger at skabe resultater, og vi kan alle se dem« Det egyptiske præsidentvalg er afgjort på forhånd. Alligevel vil mange egyptere gå til valgstederne de næste dage for at støtte Abdel Fattah el-Sisis genvalg.