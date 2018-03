Vestlige investorer sætter sig tungt på Afrikas lovende tech-industri Danske og andre vestlige investorer står stærkt i den afrikanske tech-scene og høster gevinsten, når – eller hvis – markedet engang bliver lukrativt.

Cheferne for 15 af de mest lovende iværksættere i den afrikanske tech-branche var samlet for at møde hinanden og den danske udviklingsminister.