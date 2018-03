Flere tyskere står i kø ved boder med gratis mad 13,5 millioner lever under fattigdomsgrænsen i Europas mægtigste land. Sociale organisationer hjælper, men savner vilje til forandring hos politikere og befolkning.

Gennem hele vinteren har de siddet ved den lokale U-Bahn-station. Tæt sammen under et laset tæppe med stykke pap som underlag. To forfrosne fugle på et træk østfra, som er endt her i Berlin. Parret sidder der dagen lang med den kolde gade som ’hjem’ og trappens gelænder som ryglæn, mens tusinder af travle berlinere løber og og ned ad stationens trapper på vej til og fra vigtige gøremål i livet.