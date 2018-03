Overvejer forfatningsændringer: Præsident el-Sisis sværeste valg venter stadig forude Det vigtigste for Egyptens fremtid er slaget om forfatningen, og her kan det blive afgørende, om omverdenen fortsat vil stille sig bag el-Sisi.

To timer før stemmeurnerne blev forseglet på den tredje og sidste valgdag, var der pludselig en strøm af mennesker, der bevægede sig mod valgstederne i en forstad til Kairo.

Den store gruppe mænd og kvinder var kommet ud af et fattigt kvarter, hvor bygningerne står så tæt, at man kan hilse på genboen, hvis man rækker armen ud over balkonen. Når de på deres vej mødte nogen fra deres kvarter, råbte de til dem: »Skynd jer hen og stemme. I kan få 50 pund for det ovre i klubben«.

Det egyptiske pund er faldet drastisk i værdi de seneste år, men man kan stadig købe ind til et godt måltid mad til hele familien for 50 pund, som i dag svarer til 20 kroner. Den mulighed ville de fleste ikke gå glip af.

El-Sisi vil kun kunne fastholde magten ved brug af en nådesløs undertrykkelse, der øger risikoen for en ny eksplosion

Mens fattige vælgere blev lokket med penge eller kasser med madvarer, blev andre tvunget af politiet eller truet af deres arbejdsgivere. I Nildeltaet lovede en guvernør, at byen med den højeste valgdeltagelse ville få løst sine kloakproblemer.

Alle kneb blev brugt for at få folk til at deltage i et valg, der var afgjort på forhånd. Ifølge statsmedierne endte det med, at 41 procent af 60 millioner stemmeberettigede egyptere var forbi et valgsted. 92 procent stemte på den siddende præsident Abdel Fattah el-Sisi, mens hans modstander formåede at slutte på tredjepladsen ved et valg, hvor der kun var to kandidater. Der var nemlig fem procent af egypterne – formentlig blandt de mange, som kun havde stemt ved tvang eller bestikkelse – der havde udfyldt deres stemmesedler ugyldigt, mens der var under tre procent, som havde sat kryds ved Moussa Mostafa Moussa.

Forfatning står i vejen

Der var aldrig nogen tvivl om, at præsident el-Sisi ville blive genvalgt. Han har sikret sig etablissementets støtte og har sørget for, at der ikke er skyggen af et alternativ til hans styre. En betydelig del af befolkningen ønsker, at han skal fortsætte som præsident, også selv om regimet måtte bruge særlige midler for rent faktisk at få dem til at stemme.

Men forude venter der en langt vanskeligere udfordring. Ifølge landets forfatning, som blev vedtaget ved en folkeafstemning, før el-Sisi blev præsident, kan landets øverste leder kun sidde i to perioder af fire år.

Dermed står el-Sisi til i 2022 at blive den første egyptiske leder, siden landet fik sin uafhængighed i 1952, som vil forlade magten uden at blive fjernet med magt, dræbt eller dø af naturlige årsager.

Blandt el-Sisis støtter i parlamentet og i medierne er der dog flere, som allerede har luftet ideen om at ændre forfatningen. Det burde på papiret kræve en ny folkeafstemning og vil formentlig resultere i en langt hårdere politisk kamp end el-Sisis genvalg.

Det skyldes dels, at der vil være en vis modstand internt i præsidentens regime, hvor ikke alle dele af sikkerhedsapparatet ønsker, at el-Sisis klike i militæret skal konsolidere deres magt. Og dels at der selv blandt den del af befolkningen, som velvilligt har stemt på el-Sisi, er mange, som mener, at dette bør blive den tidligere feltmarskals sidste præsidentperiode.

Enevælde uden udløbsdato

I de egyptiske medier blev præsidentvalget kaldt for en »demokratisk vielse«. Hvis el-Sisi får sin vilje med forfatningen, vil han og folket skulle leve sammen lige til deres dages ende.

Men der er uden tvivl mange egyptere, som vil opfatte dette som et tvangsægteskab, og denne form for parforhold har de ikke gode erfaringer med. Den splittede opposition vil derfor have væsentlig nemmere ved at mobilisere modstand mod en forfatningsændring.