Analyse: Jeremy Corbyn beskyldes for at være antisemitisk Labour-leder Jeremy Corbyn har set gennem fingre med antisemitisme i partiet, lyder anklagerne før vigtige lokalvalg.

Anklager mod det britiske Labour-partis leder, Jeremy Corbyn, for at se igennem fingre med antisemitiske holdninger i sit parti og selv være en del af en antisemitisk strømning er et Loch Ness-uhyre i britisk politik.

Nu dukker det op igen som en intern splittelse både i Labour og i det jødiske samfund om omfanget af antisemitisme i partiet og på den britiske venstrefløj.

En gruppe på 40 fremtrædende universitetsfolk, herunder flere jøder, taler om en hadefuld mediekampagne mod Jeremy Corbyn, anført af højredrejede kræfter i Labour-partiet.

Men den stærkt venstreorienterede politiske gruppering Momentum, der hører til partiformandens mest aktive støtter, og hvis grundlægger, John Lansman, selv er jøde, anlægger en mere nuanceret betragtning.

»Anklager om antisemitisme i Labour kan og bør ikke afvises som højreorienteret bagvaskelse eller som et resultat af en konspiration«, hedder det i en udtalelse fra gruppen med flere tusinde meget aktive og politisk skolede medlemmer.

Nylige eksempler på antisemitisme i Labour er ikke kun et problem forbundet med nogle få yderligtgående 'rådne æbler’ Momentum-gruppen

Polemikken opstod efter offentliggørelsen af Jeremy Corbyns deltagelse i et måltid, som markerer jødernes udvandring fra Egypten.

Bag indbydelsen til måltidet 2. påskedag stod en jødisk organisation ved navn Jewdas, som er kendt for sin til tider voldsomme kritik af Israels politik i Mellemøsten.

Jewdas er også stærkt kritisk over for de repræsentative jødiske organisationer, som støtter Israel, og som 26. marts stod bag en demonstration i London mod det, mange jøder anser for at være en voksende antisemitisme.

Under demonstrationen var der stærke udfald mod Jeremy Corbyn, og kræfterne bag den reagerede derfor voldsomt på hans deltagelse i mødet med Jewdas.

Partilederen sagde selv, at han efter flere opfordringer til at indlede en dialog med de britiske jøder sagde ja til indbydelsen fra Jewdas, og han tog i går initiativ til et møde mellem ham og de jødiske organisationer.

Der er kommunalvalg næste måned, hvor Labour regner med massiv fremgang, og en Brexit-krise i det konservative regeringsparti kan udløse nyvalg med en udsigt til Labour-sejr.

Det er derfor vigtigt for partiformanden at afmontere mulige bomber, som kan fjerne opmærksomheden fra Labours vigtigste forslag, som Times-redaktøren Daniel Finchelstein skriver i den jødiske avis The Jewish Chronicle. Jeremy Corbyn sikrede Labour massiv fremgang ved parlamentsvalget i juni sidste år.

’De rige jøder’

Jeremy Corbyns problem er, at han – eller kræfterne omkring ham – jævnligt giver anledning til beskyldninger for antisemitisme. Han har i årtier kæmpet for palæstinensernes ret til en stat og fordømt Israels manglende respekt for flere resolutioner fra FN’s Sikkerhedsråd.

Han selv og andre – også mange jøder – understreger igen og igen, at kritik af Israels politik ikke er et udtryk for antisemitisme, men en legitim politisk holdning.

Men kræfter i Labour har reageret i de tilfælde, han har kaldt Hamas-organisationen, som har Israels udryddelse på sit program, sine »venner«.

Han har siden beklaget det, og Corbyn har også taget afstand fra, at han i 2012 udtrykte beundring for et murmaleri af antisemitisk karakter.

Et af maleriets elementer var en illustration af rige jødiske bankmænd, hvis Matador-bræt hviler på ryggen af udbyttede arbejdere som en illustration af det antisemitiske tema om de rige jøder, der udnytter almindelige mennesker.

»Jeg beklager meget, at jeg ikke havde set nærmere på det billede, jeg kommenterede, og hvis indhold er dybt chokerende og antisemitisk«, sagde Jeremy Corbyn, da en af hans kritikere mindede om hans positive bemærkning om maleriet for 6 år siden. »Forsvaret for ytringsfriheden må ikke blive en retfærdiggørelse af promoveringen af antisemitisme under nogen form«, tilføjede han.